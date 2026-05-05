Sheinbaum quiere a México en top 10 de economías: Esta es la receta de BBVA para conseguirlo

La economía de México se contrajo con fuerza durante el primer trimestre de 2026, según datos del Inegi.

Para alcanzar la meta de Claudia Sheinbaum de meter a México en el top 10 de economías más grandes del mundo, el país necesita trabajar en cinco pilares para ‘sacudirse’ el lento crecimiento de los últimos años, afirmó Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México.

El directivo puntualizó el crecimiento promedio del PIB de México entre 2000 al 2018 fue de 1.9 por ciento; mientras que de 2018 a 2025 apenas avanzó 1.1 por ciento.

“Sigue habiendo falta de inversión, poco empleo formal y, por tanto, el consumo interno tampoco está funcionando suficientemente bien. Tenemos que ejecutar bien el Plan de Infraestructura, seguir trabajando en reglas claras que generen certidumbre a los inversionistas, especialmente a los empresarios mexicanos”, afirmó.

Los ‘pasos’ a seguir para que México entre al top 10 de economías

Eduardo Osuna detalló que el Plan de Infraestructura puede aportar al Producto Interno Bruto (PIB) un 0.9 por ciento de crecimiento sostenido si se ejecuta de forma completa y se demuestra que tendrá un efecto multiplicador en la economía.

Otro pilar sería la ratificación del T-MEC con la eliminación de aranceles, que aportaría 0.3 por ciento. Sobre este punto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya admitió que es “muy difícil” que el Gobierno de Trump los anule.

Otro crecimiento de 0.3 por ciento del PIB se sumaría si se avanza un 10 por ciento en los pagos digitales y si el crédito MiPyme empieza a ganar tracción, lo cual es clave para la formalización.

Eduardo Osuna también mencionó que la seguridad pública y la certeza jurídica abonaría al crecimiento sostenido de México en un 0.5 por ciento. “Sí hemos visto resultados concretos en términos de la nueva estrategia de seguridad. Hay cosas todavía que hacer, el tema de desaparecidos (...) y la extorsión que inhibe inversión de los pequeños comercios”.

El director general de BBVA México comentó que ante la incertidumbre por la reforma judicial que se generó entre los inversionistas del país, se debe pasar de la descalificación a mejorar los procesos; entender qué ocurre en los juzgados locales, y avanzar con la tecnología, como la Inteligencia Artificial, para transformar las empresas.

“México sí puede romper el ciclo de crecimiento del 2 por ciento. Sí lo puede hacer si todos sumamos para que esto ocurra”, concluyó.