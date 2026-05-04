Economía de México llega a punto de inflexión en marzo, según Edgar Amador

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, estimó que la economía llegó a un punto de inflexión en marzo (Foto: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO)

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, estimó que la economía llegó a un punto de inflexión en marzo, por lo que ‘por el momento’ se mantienen las proyecciones del gobierno para el PIB y la recaudación en 2026.

A pesar de la desaceleración del PIB a un avance de solo 0.1 por ciento anual de enero a marzo y de la caída de 0.6 por ciento real en la recaudación, descartó un incumplimiento en las metas del año.

“Marzo fue un mes bastante sólido, luego de un periodo negativo. Estamos convencidos de que la estrategia de inversión permitirá una reactivación de la actividad económica”, señaló.

Reconoció que la caída en la recaudación del primer trimestre respondió a la apreciación del tipo de cambio y a un crecimiento económico menor al esperado, aunque el empleo y las remuneraciones contribuyeron positivamente.

Destacó que la paridad pasó de 20.3 pesos por dólar en el último trimestre de 2025 en promedio a poco más de 17 en el primer trimestre de este año, y confió en que durante los últimos trimestres del año la economía recupere un ritmo de crecimiento anualizado cercano a 3 por ciento, conforme avancen los proyectos de inversión.

“Marcharemos dentro de esa ruta, con un enfoque en la evolución de la inversión en los próximos meses”, añadió, durante la presentación del Informe de Finanzas Públicas de enero a marzo de 2026.

Rodrigo Mariscal, economista en jefe de Hacienda, estimó que el impacto del Mundial en el PIB del país será de alrededor de 0.2 puntos porcentuales por arriba del escenario base.

La SHCP detalló que en el primer trimestre de este año los ingresos descendieron 0.7 por ciento a 2 billones 224.3 miles de millones de pesos, impactados por la caída de 9.4 por ciento de los ingresos petroleros, los cuales fueron inferiores en 87.8 mil mdp respecto de lo proyectado. Los ingresos tributarios de un billón 575.4 mil mdp resultaron menores a lo estimado en la LIF2026 en 25.2 mil mdp.

Por su parte, el gasto total aumentó 2.6 por ciento real respecto del año pasado a 2 billones 431.6 mil millones de pesos.

Sobre las acusaciones en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Edgar Amador descartó un impacto económico y afirmó que las variables macro financieras se han mantenido estables.

“El riesgo país incluso está por debajo de lo que estaba hace una semana”,y agregó que el tema corresponde al ámbito de la Fiscalía General de la República.

Desde Hacienda, dijo, se mantendrá el enfoque en la estabilidad de las finanzas públicas y en la liquidez de los mercados.

Recalcó que, aunque el entorno es complejo y algunos sectores muestran debilidad, los fundamentos macroeconómicos permanecen sólidos.

Gasolinazo cuesta 11 mil 700 millones de pesos

El subsecretario de Ingresos de Hacienda, Carlos Lerma Cotera, informó que en marzo el gobierno federal dejó de recaudar 11 mil 700 millones de pesos por los subsidios fiscales a gasolina y diésel, con el fin de evitar alzas en los precios al consumidor.

En tanto, Edgar Amador, descartó que por ahora se prevea extender estos apoyos a la turbosina.

Lerma señaló que, pese a la renuncia recaudatoria en el IEPS de combustibles, la captación por este concepto creció 27.5 por ciento real en el primer trimestre, con 115 mil 444 millones de pesos.

Explicó que este incremento respondió principalmente a un mayor volumen de ventas de combustibles, lo que compensó parcialmente el impacto fiscal de los subsidios.

Cae inversión física

La inversión física presupuestaria registró en el primer trimestre de 2026 una caída real de 15.6 por ciento, al ubicarse en 179 mil 554.1 millones de pesos, su mayor retroceso en los últimos nueve años.

El secretario de Hacienda explicó que la calendarización de los proyectos provocó que, principalmente en enero y febrero, el gasto en inversión física se ubicara por debajo de lo programado, “sin embargo, la reactivación y reprogramación de proyectos impulsaron el gasto en marzo, cuando la inversión creció 69 por ciento”, señaló.

Como se anunció en la conferencia matutina en Palacio Nacional, se prevé a lo largo del sexenio un gasto adicional en inversión de aproximadamente 5.6 billones de pesos, de los cuales poco más de 700 mil millones se concentrarán en este año, explicó Hacienda.