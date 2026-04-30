Hacienda ‘sacrifica’ 11,700 mdp en estímulos durante marzo para evitar ‘gasolinazos’ por guerra en Irán

Como parte del Plan del Gobierno para controlar la inflación, se alcanzó una acuerdo con los gasolineros para topar el precio del diésel.

La Secretaría de Hacienda ‘sacrificó’ durante marzo un ingreso de 11 mil 700 millones de pesos en subsidios a las gasolinas y el diésel para evitar ‘gasolinazos’, afirmó el subsecretario de Ingresos de Hacienda, Carlos Lerma Cotera, este jueves 30 de abril.

Edgar Amador, secretario de Hacienda, descartó que por el momento el Gobierno de Claudia Sheinbaum estudie extender estos subsidios fiscales para la turbosina, el combustible usado por los aviones.

El subsecretario Carlos Lerma detalló que a pesar de la renuncia recaudatoria en el IEPS de combustibles, la recaudación por concepto de dicho gravamen superó lo programado en 7 mil millones de pesos durante el primer trimestre del año, con un incremento real anual de 19.4 por ciento.

En su interior, el componente distinto de combustibles creció 8.8 por ciento real anual, impulsado por la revisión de los impuestos correspondientes al consumo de tabacos labrados y bebidas azucaradas, entre otros productos.

Édgar Amador explicó que la recaudación total de impuestos sufrió por menores ingresos petroleros debido a la apreciación del peso y una menor producción de hidrocarburos; no obstante, confió en que en los próximos meses la tendencia se revierta por esfuerzos de recaudación y aduanas.

Hacienda no modificará meta de recaudación ni pronóstico del PIB para 2026

El secretario de Hacienda descartó que las metas de recaudación del año vayan a disminuir, al señalar que los recientes indicadores económicos de marzo muestran que la economía ya está en un punto de inflexión, por lo que “confirmamos nuestras metas de recaudación”.

“Hay una disminución en algunos conceptos por temas del tipo de cambio y por un crecimiento del PIB por debajo de lo esperado, pero el empleo e inversiones dieron buenos resultados en la recaudación, por lo que mantenemos nuestra meta de recaudación y estamos convencidos que nuestra estrategia de inversión permitirá la reactivación de la actividad económica”, añadió.

Édgar Amador confió en que los últimos trimestres de 2026, la economía de México recuperará su ritmo de crecimiento una vez que estén en ritmo de ejecución los proyectos y portafolios de inversión.

“Marcharemos dentro de la ruta para estar creciendo a este ritmo de manera anualizada, estaremos muy enfocados en la parte de la inversión y su evolución en los siguientes meses”, recalcó.

El secretario de Hacienda descartó afectaciones a la economía de México por la acusación de EU contra el gobernador Rubén Rocha. Expuso que esos señalamientos están en el ‘campo’ de la Fiscalía General de la República y que son respetuosos del proceso y que en la Secretaría de Hacienda defenderán la soberanía del país, enfocados en procurar la estabilidad de las finanzas públicas.

Recalcó que si bien la economía de México enfrenta un entorno complejo y de debilidad en algunos sectores, los fundamentos macro se mantienen sólidos.