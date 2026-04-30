‘Firmamos ante notario’: Así estafaron a Slobotzky y Ricardo Pérez con un ‘negocio fantasma’ de taquerías

El conductor de 'La Cotorrisa', José Luis Slobotzky, explicó que tanto él como su compañero Ricardo Pérez han sido víctimas de intentos de estafa al intentar implementar negocios. [Fotografía. Shutterstock, La Cotorrisa/YouTube]

Franco Escamilla no es el único standupero al que le han ‘chamaqueado’ dinero. José Luis Slobotzky, integrante del pódcast ‘La Cotorrisa’, reveló una experiencia financiera fallida que vivió junto a Ricardo Pérez al intentar invertir en una cadena de taquerías.

El relato surge en un contexto en el que ambos buscaron diversificar sus ingresos más allá del entretenimiento. La decisión los llevó a participar en un proyecto que prometía abrir varios negocios, con una estructura que aparentaba formalidad.

Además de dicha situación, José Luis Slobotzky señaló que buscó generar nuevas inversiones y crear negocios fuera de la comedia, con el objetivo de diversificar sus ingresos y no depender únicamente del entretenimiento.

¿Cómo estafaron a Slobotzky y a Ricardo Pérez por una taquería?

Durante una conversación con la empresaria e inversionista del programa Shark Tank México, Patricia Armendáriz, José Luis Slobotzky explicó que tanto a él como a Ricardo Pérez intentaron estafarlos “miles de veces” cuando buscaban invertir su dinero en un negocio físico.

Como ejemplo, el conductor de ‘La Cotorrisa’ relató el caso en el que fueron engañados con la propuesta de abrir una cadena de cuatro taquerías, un proyecto que parecía estructurado, pero que nunca se concretó.

La anécdota surge cuando Slobotzky aborda su interés por mover su dinero y no dejarlo sin generar rendimiento. En ese contexto, señaló que recibió diversas propuestas de inversión, algunas de ellas sin sustento sólido.

Slobotzky indicó que la propuesta parecía formal y estructurada desde el inicio, con elementos que daban certeza, como la presentación de un plan de negocio, diseños del proyecto e incluso la firma ante notario, lo que generó confianza para participar y motivó a ambos comediantes a destinar parte de su dinero a la inversión.

Sin embargo, tras entregar el anticipo para la creación de los locales, con el paso de los meses comenzaron a notar que el proyecto no avanzaba como se había planteado.

La falta de resultados concretos, la ausencia de obras visibles y la nula comunicación efectiva por parte de los responsables encendieron alertas entre ambos comediantes, quienes empezaron a cuestionar la viabilidad del negocio.

“Me acuerdo de una: fuimos a firmar ante notario que íbamos a abrir cuatro taquerías, y así estaba el diseño y ahí estaba la propuesta; pagamos, dimos el adelantado, luego pagamos para el local, y pasó un año, pasaron dos, pasaron tres, y el wey se desapareció”, contó Slobotzky.

El comediante indicó que tanto él como Ricardo Pérez decidieron invertir en partes iguales, con el objetivo de financiar el arranque del negocio. El plan contemplaba iniciar con un primer local, respaldado por el capital inicial que ambos aportaron.

De igual forma, reconoció que dicho suceso no se trató de un caso aislado, ya que experimentó otras situaciones similares en su intento por invertir, lo que atribuyó a su falta de experiencia en el ámbito empresarial.

¿Por qué José Luis Slobotzky se interesó en las inversiones y los negocios?

A pesar de la mala experiencia, José Luis Slobotzky explicó que continuó buscando alternativas para diversificar sus ingresos, aunque con mayor cautela. Señaló que su objetivo principal era no depender únicamente de la comedia, pese a ser su principal fuente de ingresos.

En ese proceso, decidió participar en negocios más estructurados, aunque reconoce que el rendimiento económico no fue el esperado hasta ahora.

“Siento que mi cabeza me orilló a: ‘no pongas todos los huevos en la misma canasta’. Como que pensé que, si también invertía en un nuevo comediante o en shows, o no sé, como que mi, mi, mi mente me dijo: ‘vete completamente para otro lado, por si’”, afirmó el comediante.

Pese a ello, considera que este tipo de inversiones puede funcionar como respaldo a largo plazo, especialmente en momentos de menor actividad profesional.

“A la fecha no me dio el dinero que yo pensaba que me podría dar, pero es un negocio que siento que en unos años podría ayudarme en época de vacas flacas”, señaló.

El comediante también detalló la lógica detrás de estas decisiones, basada en la diversificación de ingresos como una forma de reducir riesgos.

“No pongas todos los huevos en la misma canasta”, resumió.

En contraste, explicó que Ricardo Pérez tomó un camino distinto en el manejo de su dinero, al involucrarse en un negocio familiar relacionado con la construcción y renta de bodegas industriales, un sector que calificó como más seguro.

“A él le interesó más, o vio más facilidad, en el negocio de su papá, que construye bodegas industriales y las renta. Entonces Ricardo se fue más por ese lado; estaba apadrinado por su papá y era dinero un poco más seguro”, resumió José Luis Slobotzky.

Dentro de la industria de la comedia, el conductor de ‘La Cotorrisa’ también señaló que ha considerado abrir comedy clubs como una forma de impulsar el stand up en México.

Explicó que este tipo de espacios servirían para fortalecer la escena, generar nuevos talentos y consolidar la industria; sin embargo, reconoció que no los ve como una inversión inmediata, ya que su rentabilidad sería menor frente a otros negocios.

Ante dicha situación, Slobotzky considera que se trata más de una apuesta a largo plazo para el desarrollo de la comedia que de un proyecto financiero prioritario en este momento.