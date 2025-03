¿‘La Hora Feliz’? Tío Rober y El Cojo Feliz reaccionan a crítica de Adrián Marcelo: ‘No eres del gremio’

Aunque parece que los comediantes mexicanos se toman a broma la vida, en realidad no es así, y por eso inició recientemente una polémica entre el influencer Adrián Marcelo y los comediantes conocidos como ‘Tío Rober’ y ‘El Cojo Feliz’.

Y sí, todo empezó por un par de comentarios que hizo el regiomontano donde la situación aparentemente escaló y ahora hay una especie de ‘guerra’ entre podcasts.

En redes sociales la mayoría apoya a los integrantes del programa La Hora Feliz, mientras los llamados Hermanos de Leche, sobre todo Adrián Marcelo, son severamente criticados.

¿Por qué inició la polémica entre ‘La Hora Feliz’ y Adrián Marcelo?

Todo comenzó cuando el esposo de Karina Puente despotricó contra algunos comediantes en su programa Hermanos de Leche con Iván Erick Fematt Rodríguez ‘La Mole’ el pasado 22 de febrero.

Sin dar nombres, aseguró que la carrera de algunos está en declive y por eso crean contenido supuestamente similar al de ellos y el de ‘La Cotorrisa’, para destacar.

Adrián Marcelo Cancelaron show de 'Hermanos de leche' de Adrián Marcelo y 'La mole' en la CDMX. (Foto: Pepsi Center/Instagram @hermanosdeleche)

“Te soy sincero, ‘La Cotorrisa’, tú y yo, güey, le hicimos mucho daño a gente, güey, que se juntó pensando que iba a emular lo de nosotros. Están de la verg* sus espacios, güey. No se escuchan, no se admiran, no se respetan. No hay una jerarquía”, le dijo Adrián Marcelo a La Mole.

Adrián Marcelo se burla de que ‘La Hora Feliz’ les pidió abrir un show de ‘Hermanos de Leche’

En la plática donde se ‘desahogó’ con Fematt, aseguró que había comediantes ‘humillándose’ al pedirle que les permitieran abrir uno de sus shows; según el polémico Adrián Marcelo, era para ‘levantar su carrera’, pues según el creador de contenido, no podían destacar de otra forma.

“Y luego te habla gente, cuando te presentas en su ciudad los denominados ‘Plumas de México’. ‘Eh, ¿les puedo abrir?’ (…) Imagínate la pinche humillación de un güey que te pide abrir. O sea, imagínate, ‘la mejor pluma de México’. Pero todavía lo pide con un desdén“, mencionó Adrián Marcelo.

Además, quien se peleó con Gala Montes en LCDLFM 2024 aseguró que tanto él como ‘La Mole’ son los mejores en la industria de la comedia en México y saben cómo moverla a su favor, por ello es que los buscan para abrir sus shows.

“Llenamos el Metropólitan. Es que cuando se es verg* hay que salir a decirlo, hermano. Porque no es una cuestión de que nacimos verg*, nos hicimos verg* interpretando como nadie cómo se mueve esta industria”, agregó Adrián Marcelo.

Adrián Marcelo despotricó contra Tío Rober y El Cojo Feliz en su podcast 'Hermanos de Leche'. (Instagram @hermanosdelechemx)

‘Tío Rober’ y ‘El Cojo Feliz’ le responden a Adrián Marcelo: ¿Qué dijeron?

Semana y media después de que se transmitiera aquel episodio de Hermanos de Leche, las palabras de Adrián Marcelo no pasaron desapercibidas para Roberto Andrade ‘Tío Rober’ y Hugo Pérez ‘El Cojo Feliz’.

En su reciente emisión del podcast La Hora Feliz, advirtieron al inicio que abordarían la polémica. “No crean que vamos a pelear con alguien, no crean que nos vamos a agarrar a p*tazos con otro podcast”.

Después, pidieron que corriera ‘su primer intro’, que en realidad fue el video donde el exparticipante de La Casa de los Famosos México habló sobre ellos, y después, el Tío Rober leyó un mensaje que escribieron previamente para responder.

“Esto nos agarró en sorpresa, carnal, porque siempre te hemos considerado un compa, y a ‘La Mole’ un amigo. Ahora nos quedó claro que ya no sabes ni a quién insultar para vender boletos. Porque esa es tu táctica, ruin y culer*”, dice Andrade.

Relacionado con lo que dijo el creador de contenido sobre su ‘experiencia en la industria’, el Tío Rober aseguró que, en realidad, ni siquiera pertenece al gremio de la comedia en México.

“‘Interpretas como nadie cómo se mueve esta industria’, según tus palabras. ¿Crees que es humillante ofrecerte para abrir un show? Eso es porque no creciste con comediantes, cabrón. Eso es un acto de humildad, no de humillación. Pero no eres de este gremio y no lo entiendes“, asegura Roberto Andrade.

Tío Rober le respondió a Adrián Marcelo en 'La Hora Feliz'. (Foto: Facebook @horafelizpodcast)

‘Tío Rober’ se lanza contra Adrián Marcelo

Además de responder a la petición de abrir un show de Hermanos de Leche, el Tío Rober no se quedó con el coraje y aseguró que, en realidad, Adrián Marcelo no es comediante y tampoco pertenece a la industria del espectáculo, haciendo alusión a su participación en el reality show La Casa de los Famosos México.

“Eres un sin talento que no le ha quedado de otra que presumir cuánto gana para sentir que eso es triunfar (...) Entendemos que sigues en brote psicótico que no ha disminuido ni un ápice a pesar de que tienes meses fuera del programa que te lo provocó. Ese programa que según tú dominaste, pero que todos entendimos hicieron contigo lo que quisieron. Ese programa que te estudió, te moldeó, te exhibió y cuando se dieron cuenta de que te habían frito el cerebro, te tiró a la basura”, agrega a su respuesta.

Incluso, subestimó una ‘guerra entre comediantes’ ya que no considera a Adrián Marcelo como tal, y aseguró, todo lo que diga el influencer no será desde el sarcasmo y la broma, sino con coraje y desde el rencor.

“Lo divertido que podría ser que unos comediantes en guerra se ataquen, se verá apaciguado con el hecho de que tú no tienes ningún talento para eso. Tus ataques serán burdos, viscerales y desde la tripa (…) Entiende, este gremio no te quiere, te utiliza, pero no te quiere”, finaliza el Tio Rober en su programa de este 4 de marzo.

‘El Cojo Feliz’ revive chiste sobre Adrián Marcelo

Además de las palabras de Tío Rober, Hugo Pérez ‘El Cojo Feliz’ revivió un clip que forma parte de su show en el Teatro Metropólitan realizado en 2024, donde hizo un chiste sobre Adrián Marcelo con doble sentido.

Antes de lanzar el comentario, cuestionó el hecho de que Adrián Marcelo, exparticipante de La Casa de los Famosos México, se fuese a molestar, pero el público le pidió que lo dijera.

“Es que estaba pensando que él me gana en vistas, pero yo le gano en reproducciones”, señaló el también llamado ‘la mejor pluma de México’, provocando risas y aplausos del público.

Después, tomó una playera que presuntamente formaba parte de la mercancía que vendió en ese evento y señaló que, en realidad, se trataba de una playera reusada de Hermanos de Leche, programa de Adrián Marcelo y ‘La Mole’.

“Van a notar que está impresa con las costuras por fuera, ya varios me preguntaron. Es que fíjense, aproveché una oferta. Por adentro dicen ‘Hermanos de Leche, Pepsi Center, 2024′, pero… pensé que no las iban a usar y me las dieron bien baratas”, aseguró.