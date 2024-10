Adrián Marcelo habló de su salida de ‘La Casa de los Famosos México’: ‘Merecía irme como me fui’

Uno de los participantes más polémicos de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ fue, sin duda, Adrián Marcelo, quien a dos semanas del final del reality show se mantuvo en silencio, pero ahora regresó a su pódcast ‘Hermanos de leche’ para dar declaraciones respecto a su participación en el concurso.

Tras su eliminación de la producción de Rosa María Nogueron, el comediante regiomontano tuvo diferentes cancelaciones de sus presentaciones, inclusive la programa para el Pepsi Center WTC.

Adrián Marcelo revela que fue la productora de Televisa quienes ya no querían al comediante en el reality show después de distintas polémicas y de problemas con los patrocinadores, donde mencionó que él merecía irse como se fue.

“Yo merecía irme como me fui y ya.. no hay pedo. Pero tengo que encontrar una forma en la que esa decisión me funcione a mí y a mi narrativa”, contó en el pódcast.

Adrián Marcelo habló en 'Hermanos de leche' sobre su participación en La Casa de los Famosos (Foto: Especial El Financiero)

¿Qué dijo Adrián Marcelo de su salida de LCDLF México?

El comediante mencionó que se dio cuenta de que tendría que salir cuando llegó al confesionario y le pidió al resto de los integrantes del ‘cuarto tierra’ que no se involucraran para no salir ‘embarrados’.

“Pido entrar al confesionario, ya me estaba esperando un argentino que me dijo que estaban contentos con lo que estaba haciendo, pero creemos que los problemas que tienes los tengas que arreglar afuera”, reveló Adrián Marcelo.

Adrián Marcelo reveló que tras el último posicionamiento, donde si no señaló que sino se salía él, lo iban a sacar.

“Fue después que lo entendí, que ellos sí querían que me quedara, era la parte de Televisa que no me quería, es que es Endemol y Televisa”, mencionó Adrián.

Adrián Marcelo habla de sus compañeros de 'La casa de los famosos'. (Foto: instagram adrianmarcelo10 y lacasafamososmx)

¿Qué dijo Adrián Marcelo del resto de sus compañeros de LCDLF?

Adrián Marcelo criticó a Gala Montes, señaló a Mario Bezares y contó cómo fue su salida de ‘La Casa de los Famosos México 2024′, esto dijo.

“Se ponían a cantar, le hacían como españolas y yo sentía que estaba sufriendo, cuatro horas, todas las mujeres para maquillarse mientras cantan, parecía que sufrían, dos días está bien, pero sin mota, ya era suficiente (...) era un tema, o podía emitir las opiniones a las cuales estoy acostumbrado”, declaró en una plática con La Mole.

Entre las conductas que no le gustaban a Adrián Marcelo era que una de sus compañeras siempre se quedaba con la comida del resto. Entre los distintos temas, dijo que el apodo de la mamá de Gala Montes a su amigo, ‘La Mole’ es lo mejor que han escuchado.

“Tengo que reconocer a la señora, el apodo de cara de pambazo es uno de los mejores insultos que escuché”, señaló Adrián Marcelo sobre el apodo que le puso la mamá de Gala Montes.