Mario Bezares habla de las declaraciones de Adrián Marcelo en ‘LCDLF’: ‘Yo lo tomo como estrategia’

La segunda temporada de La Casa de los Famosos estuvo rodeada de polémicas a causa del comportamiento de habitantes como Sian Chiong, Mariana Echeverría y en especial por Adrián Marcelo y sus declaraciones contra sus compañeros.

El comediante regiomontano incluso fue señalado por la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México de ejercer violencia de género contra Gala Montes, hizo ‘bromas’ misóginas e incluso llegó a amenazar a Arath de la Torre.

Cuatro finalistas llegaron a la gala de este 29 de septiembre, donde Mario Bezares fue el ganador de 'La Casa de los Famosos México' 2024. (Foto: Especial / El Financiero).

A una semana de que el programa de televisión terminó, Mario Bezares, el ganador de La Casa de los Famosos México, fue cuestionado sobre lo que sucedió dentro del reality show y sobre las declaraciones de Adrián Marcelo.

¿Qué dijo Mario Bezares sobre Adrián Marcelo?

Mario Bezares fue entrevistado durante una transmisión de EXA FM, en donde habló sobre todo lo que sucedió con Adrián Marcelo, ya que incluso el comediante ha hecho bromas sobre ‘Mayito’ en sus redes sociales.

Contrario a lo que se llegó a especular, el amigo de Paco Stanley aseguró que aún le tiene un gran afecto al presentador: “Adrián Marcelo, yo lo quiero mucho porque es mi amigo y hable de mí o no, él es así”.

Mario también comentó que el comediante suele utilizar el ‘humor negro y ácido’: “es una persona que de repente dice cosas que no vienen al caso, me explico, no vienen al caso, pero, él es así”.

A pesar de todo lo que sucedió, Mario Bezares aseguró que le tiene un gran aprecio a Adrián Marcelo. (Foto: Especial El Financiero)

El conductor de Acábatelo también abordó lo que sucedió dentro de La Casa de los Famosos; sin embargo, dejó ver que no se tomó los comentarios que hizo Adrián Marcelo de manera personal.

“Nos tocaron cuartos diferentes, pero yo lo tomo como estrategia”, dijo ‘Mayito’, quien aseguró que él decidió jugar de manera distinta dentro del programa de Rosa María Noguerón, ya que ‘Mayito’ veía todo como un tablero de ajedrez.

Con lo que dejó ver que no guarda resentimientos sobre lo que ocurrió con los concursantes de La Casa de los Famosos México.

¿Qué ha dicho Adrián Marcelo de Mario Bezares?

Adrián Marcelo ha hecho algunos ‘chistes’ sobre Mario Bezares en redes sociales, luego de su salida de La Casa de los Famosos, ya que en uno de sus videos, en el que se burló del reality show, insinuó que ‘Mayito’ era un traidor.

En este, el comediante replicó situaciones del programa de televisión y le advirtió a su perrito que se cuidara de Bezares: “El rival es ‘Mayito’, ten cuidado con ese cabrón, te dice lo que quieres escuchar, pero te volteas y te clava un puñal”.

A veces, ganando también se pierde. https://t.co/Jj9Q1rEF3S — adrián marcelo (@adrianm10) October 3, 2024

El integrante de Hermanos de Leche también se llegó a burlar de Mario Bezares, luego de que él acudió al programa matutino Hoy en donde tuvo un reencuentro con Paul Stanley y danzó ‘El Gallinazo’.

A causa de este baile, Adrián Marcelo comentó: “a veces ganando también se pierde”, tras ello, Alan Bezares, el hijo de Mario, salió a la defensa de su padre en redes sociales.

Pues escribió en respuesta a Adrián Marcelo: “perdiste contra un viejito que baila como gallina, ¿puedes creerlo ‘patrón’?”.