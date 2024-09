‘Acábatelo’: ¿Cómo era el programa de Mario Bezares donde estuvieron otros habitantes de ‘LCDLF’?

‘Y nos lo acabamos...’ Fue la frase de Mario Bezares para cerrar un ciclo al frente del programa de televisión titulado Acábatelo, donde era el presentador estrella.

Este espacio de entretenimiento inició en 2006, tan solo 5 años después de su salida de prisión tras ser acusado por el asesinato de Paco Stanley, hecho no comprobado por la ley.

Sin embargo, recibió una segunda oportunidad y fue llamado para comandar un proyecto televisivo en una empresa a nivel nacional, pero para su transmisión en Monterrey.

La conducción de ‘Mayito’ era muy similar al formato establecido en anteriores producciones donde compartió con Paco Stanley, Jorge Gil y más.

A su llegada era recibido por edecanes (muy parecido al grupo de Paola Durante) y contaba con diferentes invitados que eran llevados para cantar, bailar o ser entrevistados.

Muy a su estilo, Mario Bezares hizo coreografías y danzó junto a sus invitados, incluso en una ocasión se cayó porque se tropezó.

Los ayudantes eran llamados ‘meseritos’ y se vestían con uniformes de colores, asimismo la presencia de Brenda Bezares era constante y salió en fotos en el foro.

¿Por qué término ‘Acábatelo’, programa de Mario Bezares?

El finalista de La Casa de los Famosos 2024 tenía uno de los programas de televisión más exitosos del canal al que pertenecía., según lo contado por el presentador de televisión.

“Traen a un director de programación de la Ciudad de México y supuestamente querían levantar la tarde, pero en pandemia que no estaba caído (...) entró una telenovela mexicana, otros más, pero reventó”; explicó el esposo de Brenda Bezares en una entrevista para Fernando Lozano publicada en 2022 en su canal de YouTube.

“En algún momento se debe cerrar el telón y lo tienes que aceptar (...) finiquitan Acábatelo, terminan mis dos contratos, me dan una remuneración, no la esperada, y ahí me voy a lo que sigue”, mencionó en el mismo encuentro.

¿Cuánto tiempo duró ‘Acábatelo’?

Acábatelo se estrenó en 2006 y tuvo transmisiones ininterrumpidas por poco más de 15 años en la señal de Multimedios en Monterrey, este fue el mensaje de ‘Mayito’ el último día al aire.

“Tomar la vida de agasajo, como es, se vive una sola vez, toda esta gente, los fans (...) todos son preciosos, nos gritan y muchas gracias (...) día a día, llueva, truene, con calor, aquí estábamos para cumplirles a ustedes, hoy 4 de septiembre, año recordado, nuestros a ustedes los extrañaremos más, pero la vida debe continuar”, dijo Mario Bezares en la última emisión del programa.

¿Qué invitados tuvo Mario Bezares en ‘Acábatelo’?

‘Mayito’ tuvo distintos invitados, incluidos algunos participantes de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, entre ellos Adrián Marcelo y Sian Chiong, aquí una lista.

Gomita.

Chuponcito

Diego Torres

Werevertumorro

Laura Zapata