‘The last of us’: Estreno, reparto, tráiler y todo lo que debes saber de la temporada 2 de la serie

Estos son los detalles de la nueva temporada de 'The Last of us'. (Foto: Especial El Financiero)

“Luché por mucho tiempo con sobrevivir. Y tú, no importa qué, sigues encontrando algo por lo que luchar”, decía Joel a Ellie, los protagonistas de la serie de televisión llamada The last of us, que prepara todo para el estreno de la segunda temporada.

Este 26 de septiembre se lanzó el primer tráiler de esta historia postapocalíptica, eso significa dos cosas: el lanzamiento se acerca y que tenemos el primer vistazo a lo que está por venir.

Cordyceps es el nombre del hongo de 'The last of us'. (Foto: IMDB)

Tráiler: ¿De qué trata la temporada 2 de ‘The last of us’?

El programa de TV (y no es una sorpresa para nadie) está basado en el videojuego homónimo desarrollado por el estudio Naughty dog y por ello podríamos tener una idea del destino de los personajes.

Sin embargo, Neill Druckmann, creador de este caótico universo, declaró en una entrevista publicada por Variety este jueves, que se verán algunos cambios en la trama.

“He visto cómo los cineastas que no entienden el juego lo hacen mal y, por lo tanto, destrozan su esencia, al mismo tiempo, los creadores de contenido que intentan aferrarse demasiado a cada detalle de la historia del juego también tendrán dificultades para hacer algo que funcione como programa de televisión. En el fondo, son dos cosas diferentes”, explicó.

Es por eso que aquí explicamos un poco el tráiler con la advertencia de que pueden existir modificaciones en la historia de Joel y Ellie.

Joel es el personaje principal de 'The last of us'. (Foto: IMDB)

La secuela brinca 5 años después de los acontecimientos de la primera temporada y Joel recuerda a Ellie porque se distanciaron por diferencias.

El principal problema es que a nuestro protagonista lo persiguen las acciones cometidas en su pasado mientras su compañera y su hermano luchan por sobrevivir.

Todo ello mientras el mundo ‘conocido’ se desmorona a pedazos por la violencia de los seres humanos y por la infección del cordyceps.

¿Cuándo se estrena ‘The last of us: part 2′?

La primera entrega de The last of us se lanzó a principios de 2023 y aunque se especulaba que la continuación de la serie de televisión llegaría un año después, se debe esperar un poco más.

Directivos de HBO, según Variety, el primer episodio de la parte 2 llegará en 2025, sin precisar el día ni el mes.

'the Last of us 2' trae de vuelta a los infectados por cordyceps. (Foto: IMDB)

Reparto de ‘The last of us’: ¿Qué actores aparecen en la temporada 2?

Los actores y actrices que regresan a la producción basada en un videojuego son los siguientes, además se suman nuevos en los roles principales.

Pedro Pascal - Joe Miller.

- Joe Miller. Bella Ramsay - Ellie.

- Ellie. Gabriel Luna - Tommy Miller.

- Tommy Miller. Kaitlyn Dever - Abby.

- Abby. Isabela Merced - Dina.

- Dina. Young Mazino - Jesse.

- Jesse. Ariela Barer - Mel.

- Mel. Tati Gabrielle - Nora.

- Nora. Spencer Lord - Owen.

- Owen. Danny Ramírez - Manny.

El mundo de 'The last of us' está lleno de monstruos. (Foto: IMDB)

¿Dónde ver la serie ‘The last of us’ producida por HBO?

La segunda temporada, al ser una producción de HBO, se lanzará en la plataforma de streaming Max, donde también está disponible los ocho episodios de la primera entrega.