¡Tan divino! ‘Betty, la fea’ 2024 tendrá segunda temporada: Esto es lo que sabemos

Los últimos dos episodios de Betty, la fea; la historia continúa han dejado muchas más dudas que respuestas, ya que aparecieron personajes misteriosos, otros volvieron a la pantalla y hay varias historias inconclusas, ¿cómo así?

Si ya quieres saber qué sucederá con Betty, Don Armando y el futuro de Ecomoda, lamentamos decirte que no será posible, ya que los capítulos 9 y 10 marcaron el final de la temporada.

'Betty, la fea: La historia continúa' llegó al final de la temporada con el estreno de los episodios 9 y 10. (Foto: Especial El Financiero / Prime).

Y, como seguramente ya lo habías pensado, habrá una segunda temporada que promete estar llena de emoción, según con palabras de Javiera Balmaceda, líder de contenidos de Amazon Studios, quien dio a conocer la noticia.

¿Cuándo podría estrenarse la temporada 2 de ‘Betty, la fea: La historia continúa’?

La plataforma de contenido en streaming dio a conocer que habrá más episodios de Betty, la fea: la historia continúa a solo una semana de su estreno, el pasado 19 de julio; sin embargo, tras la confirmación no se han dado más detalles.

Así que lo recomendable será prepararse un té de valeriana para calmar las ansias de saber qué pasa después, aunque, haciendo cálculos es posible que la segunda temporada llegue a Amazon Prime Video en algún momento de 2025.

‘Betty, la fea: la historia continúa’ llegó a su final y cerraró con dos capítulos que dejaron muchas incógnitas sobre el futuro de los personajes. (Foto: Especial El Financiero)

Esto teniendo en cuenta que la primera parte se confirmó en septiembre de 2023 y los episodios comenzaron a estrenarse en julio de este año, es decir, 10 meses más tarde, aunque nuestros “seis semestres de finanzas en la San Marino” podrían fallar.

Pues se desconoce si previo al aviso se había avanzado en la producción de los episodios de Betty, la fea: la historia continúa, por lo que todo es cuestión de tiempo para conocer las fechas exactas.

¿Qué esperar de la segunda temporada?

¡Flu, flu, voló! Si no has visto los nuevos capítulos, es recomendable que primero termines la serie, ya que gran parte de lo que podría pasar en la segunda temporada de la secuela de Betty, la fea parte de éstos.

Pues si bien, aún no hay una sinopsis oficial, se podría revelar qué sucede con Beatriz Pinzón y Armando Mendoza tras el divorcio y si la alianza de los villanos Majo e Ignacio rinde frutos.

Además de ello, quedaron dos grandes incógnitas después del capítulo 10, titulado ‘No culpes a la playa’, debido a que este muestra el esperado regreso de Aura María, justo cuando Freddy Contreras estaba decidido a olvidarla; sin embargo, él aún no la ve.

Y sin duda uno de los mayores misterios debe ser revelado, ¿quién es el hombre que aborda a Betty cuando ella se encuentra en la playa?, ¿será acaso el regreso del francés Michel Doinel?

'Betty, la fea' tuvo el regreso de casi todo su cast original. (Foto: IMDb).

Por ahora, Mauricio Cruz Fortunato, quien es el director de la serie, únicamente indicó que le gustaría seguir ahondando en las historias de los personajes que componen la serie, más allá de sus protagonistas.

“Son muchas historias en las que me hubiera gustado detenerme y explorar (...) No sé si me llamen para más temporadas, pero si hay posibilidad, solo quisiera seguir narrando Betty, la fea y tener el placer de trabajar con un elenco tan maravilloso”, dijo en entrevista con el portal El Comercio.

Reparto de ‘Betty, la fea: la historia continúa’; ¿qué actores salen?

Aunque todavía no hay un elenco conformado, es posible que gran parte de los personajes de Betty, la fea repitan sus papeles, más aún con el regreso de Stefanía Gómez, quien en la novela es Aura María.

Este es el elenco de ‘Betty, la fea’ que regresa

Ana María Orozco: Beatriz Pinzón Solano

Jorge Enrique Abello: Armando Mendoza

Natalia Ramírez: Marcela Valencia

Lorna Cepeda: Patricia Fernández

Mario Duarte: Nicolás Mora

Pilar Uribe: María Beatriz Valencia

Julio Cesar Herrera: Freddy Stewart Contreras

Luces Velásquez: Bertha Muñoz de González

Alberto León Jaramillo: Saúl Gutiérrez

Jorge Herrera: Don Hermés Pinzón Galarza

Adriana Franco: Julia Solano de Pinzón

Marcela Posada: Sandra Patiño

Ricardo Vélez: Mario Calderón

Julián Arango: Hugo Lombardi

Los nuevos personajes que se integran a la novela

Además de ello, es muy posible que en la segunda temporada vuelvan a repetir su papel los actores que se integraron al elenco de Betty, la fea 2024, como Mila, Ignacio y Majo.

Juanita Molina: Camila ‘Mila’, hija de Armando y Betty.

Zharick León: ‘Majo’, abogada de Armando.

Sebastián Osorio: Ignacio, sobrino de Marcela Valencia

Rodrigo Candamil: Esteban Ruiz, el abogado de Betty

¿Dónde ver la novela completa de ‘Betty, la fea’ original?

Sabemos que esperar para resolver todas las incógnitas es difícil; sin embargo, mientras sale la nueva temporada, puedes disfrutar de los 336 capítulos de Yo soy Betty, la fea en Amazon Prime Video.

'Betty, la fea: La historia continúa' y 'Yo soy Betty, la fea' se encuentran disponibles en Amazon Prime Video. (Foto: Especial / IMDb).

Lamentablemente, la secuela Eco Moda, la cual cuenta con 13 capítulos en donde se ahonda la infancia de Mila y lo que ocurre con Betty y Armando tras su boda, no está disponible para México.