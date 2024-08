El divorcio real que pasó en ‘Betty, la fea’: Así fue la historia de desamor de Ana Orozco

‘Ay no, Marce’ Betty la Fea no solo se divorció de don Armando, también la actriz Ana María Orozco vivió una separación mientras grababa la telenovela original, transmitida en 1999.

Orozco mantenía una relación matrimonial con otro actor del programa de televisión originario de Colombia, pero terminó en medio de rumores de infidelidad.

‘Yo soy Betty la fea‘ se grabó a la par del divorcio de Ana María Orozco. (Foto: RCN).

¿Con quién se casó Ana María Orozco, protagonista de ‘Betty la fea: La historia continúa’?

Ana María Orozco se casó en 1999 con el actor Julián Arango, con quien compartía créditos en el reparto de la serie de televisión.

Arango da vida al personaje Hugo Lombardi, el diseñador en jefe de Eco Moda, amigo de Marcela Valencia y quien molesta a Beatriz y a sus amigas por su aspecto físico.

Ellos se conocieron cuatro años antes de las grabaciones de Yo soy Betty, la fea, en una telenovela llamada Tiempos difíciles, pero fue hasta que coincidieron en Perro amor, en 1998, cuando iniciaron una relación.

Un año después se casaron, pero la historia de amor de los famosos duró poco porque en el 2000 comenzaron el proceso de divorcio.

Julián Arango interpreta a Hugo Lombardi en 'Betty la fea'. (Fotos: RCN / EFE).

¿Por qué se divorció Ana María Orozco y Julián Arango?

En su momento, a principios del siglo XXI, surgieron rumores acerca de una infidelidad de Ana María Orozco con el fotógrafo Pedro Lozano, quien fue su pareja por tres años después de la separación de Julián Arango, pero no se comprobó la traición.

“Yo me separé en la mitad de la novela de Ana María, ella no salía del estudio, no grababa tanto, nos distanciamos (...) ella tuvo una segunda persona después, pero no hubo infidelidad, fue doloroso, pero normal, nos quedamos con lo bueno”, explicó Arango para descartar cualquier tipo de especulación en un programa especial de TV Azteca publicado en su canal de YouTube el pasado 2020.

Los actores Ana María Orozco y Julián Arango se divorciaron durante las grabaciones de la telenovela 'Yo soy Betty la fea'. (Foto: YouTube Canal RCN)

¿Qué dijo Ana María Orozco y Julián Arango de su divorcio?

En la misma entrevista, el intérprete de Hugo Lombardi, se sinceró acerca del momento en donde pudo terminar su historia con Ana María Orozco y fue en dos escenas de Betty la fea.

“La primera fue cuando debo diseñarle el vestido de matrimonio, bueno Hugo Lombardi a Betty, había un sentimiento grande ahí, no fue fácil de hacer, otra escena muy buena es el día de la despedida cuando me manda a tomar vacaciones, ahí se cerró todo”, mencionó el actor colombiano.

Orozco, quien da vida a Beatriz Pinzón, culpó del divorcio a la falta de madurez. “Tan joven, tenía 24 y 25 años, me estaba definiendo, estaba enamorada, pero las cosas no funcionaron”, contó para el programa de televisión Vértigo, en 2017.

Enrique Abello, compañero de ambos en Betty la Fea: La historia continúa, habló acerca de Arango, pues veía ‘el dolor en sus ojos’. ‘Don Armando’ dijo lo siguiente.

“Yo le conozco los ojos, desde que éramos pequeños, tenía un dolor enorme al llegar al set, muy duro para él”.

Julián Arango y Ana María Orozco se reencontraron en 'Betty la fea: La historia continúa'. (Foto: IMDb).

¿Cuándo se estrenan los capítulos 9 y 10 de ‘Betty la fea: La historia continúa’?

Después de 4 semanas consecutivas de estrenos de capítulos de la nueva serie de ‘Betty’, finalmente llegan los dos episodios finales de la primera temporada.

El lanzamiento del capítulo 9 y 10 de la primera temporada de Betty la fea: La historia continúa, se estrena este viernes 16 de agosto, la hora no es muy clara, pero si nos basamos en la experiencia con la plataforma de streaming Prime Video, están disponibles desde la 1:00 horas, del tiempo central de México.

¿Cuáles son los nombres de los capítulos de la primera temporada de la nueva serie de ‘Betty’?

El nombre de las entregas anteriores de esta tercera parte de la trama desarrollada en Eco Moda son los siguientes.