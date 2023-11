¿Iba para Ecomoda? Natalia Ramírez, ‘Marcela Valencia’ en ‘Yo soy Betty, la fea’, sufrió accidente

La entrañable telenovela Yo soy Betty, la fea, se encuentra en grabaciones de lo que será su secuela a 25 años de haberse estrenado, y en medio de las noticias que engloban esta producción se reveló que Natalia Ramírez, una de las actrices de la citada telenovela, había sufrido un accidente.

Fue a través de sus redes sociales donde la actriz que dio vida a Marcela Valencia en la serie colombiana compartió que se había accidentado, situación por la que tuvo una incapacidad de tres meses e incluso necesitó rehabilitación.

Natalia Ramírez habla sobre su accidente en bicicleta

El pasado 7 de noviembre, la actriz de 56 años compartió en una historia de Instagram algunos detalles sobre el accidente que le provocó una fuerte lesión.

“¿Saben que me caí en la bicicleta? Me dieron una incapacidad de tres meses”, aseguró Ramírez, quien no fio detalles de cómo ocurrió el incidente.

No obstante, por lo que contó, este tuvo gran impacto en una de sus rodillas, por lo que a raíz de dicho accidente necesitó de terapia física para poder recuperar la movilidad de su extremidad, y hasta el momento su recuperación va ‘viento en popa’.

Natalia Ramírez volverá a sus actividades después del accidente que tuvo en bicicleta. (Foto: Instagram / @actriznatalia)

“Gracias a Dios tengo terapia médica y terapéutica (…) Así que mi rodilla, ya puedo hacerlo solita (moverla)”, explicó la intérprete de Marcela Valencia en Yo soy Betty, la fea.

Actriz de Yo soy Betty, la fea, feliz de volver a sus actividades

En la misma historia también contó que una de las cosas por las que más feliz se sentía fue por el hecho de regresar a hacer ejercicio, ya que en el tiempo que estuvo en recuperación perdió mucha masa muscular, misma que esperar recuperar en las próximas semanas.

“Ya me siento lista. El ejercicio es poderoso y estoy muy feliz. Gracias por todo el apoyo que recibí”, finalizó Natalia, quien actualmente está grabando la secuela de Yo soy Betty, la fea, donde volverá a dar vida al entrañable personaje de Marcela Valencia.

Además de ella, también estará gran parte del elenco original, empezando por Ana María Orozco como Beatriz Pinzón Solano, Jorge Enrique Abello como Armando Mendoza y Lorna Cepeda como Patricia Fernández, por mencionar algunos.