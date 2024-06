¿Qué pasa con los personajes en la serie ‘Betty, la fea’ 2024?: ‘Se amaban, ahora no se pueden ver’

En la nueva serie de 'Betty, la fea: La historia continúa la protagonista se separa de Armando y vuelve a su look original. (Foto: Especial).

“¡Me mataron, doña Catalina, me mataron!”: la serie Betty, la fea: La Historia Continúa había tenido en suspenso su trama desde hace casi dos años, hasta este 13 de junio que salió el primer tráiler... y revelaron que la historia de amor de Beatriz Pinzón Solano (Ana María Orozco) y Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello) no fue un “felices por siempre”.

La secuela de la telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea (1999) se sitúa 20 años después de que termina la historia original.

Anteriormente, ya habíamos visto algunos detalles de la vida de los protagonistas en los años que siguieron: en 2001 salieron 13 episodios de Ecomoda, donde se hablaba de los primeros años de casados de Betty y Armando y la vida del ‘Cuartel de las feas’ en la empresa.

Esta nueva producción da continuidad a los personajes emblemáticos y regresan algunos que no tuvieron el final esperado por los fans, como Marcela Valencia (Natalia Ramírez) y Patricia Fernández (Lorna Cepeda).

Patricia Fernández, la 'peliteñida', regresa a la nueva serie de Betty, la fea. (Foto: Especial / Prime Video).

¿De qué trata ‘Betty, la fea: La Historia Continúa’?

“Parece que en Ecomoda casi todo sigue igual: ‘mucho chisme, little working’”: esta mañana Prime Video publicó el primer tráiler y así nos enteramos de que todos “son unos desgraciados” como diría ‘La Peliteñida’.

Todo comienza con el funeral de don Roberto Mendoza, papá de Armando y fundador de la empresa Ecomoda.

A los servicios fúnebres llega Betty con su papá (Hermes Pinzón) y su presencia sorprende a Marcela Valencia, Patricia Fernández, Mario Calderón y Armando.

Betty y Armando en la nueva serie

Lo más impactante del avance fue lo que todos los fans temían y ya se había especulado: Betty y Armando se separan y alistan el divorcio: “Se amaban, ahora no se pueden ni ver”. Aunque aparentemente no se ha terminado del todo el amor.

Así que Armando de nuevo se convierte en el “soltero más codiciado”; Beatriz se había alejado de Ecomoda y ahora regresa como presidenta.

No está clara la razón, pero la protagonista vuelve a ponerse el capul y la ropa de sus tiempos de ‘fea’ y tiene un nuevo romance en puerta, pero no es Michael (el francés con el que casi se queda en la telenovela), sino un personaje nuevo.

Beatriz Pinzón Solano tiene un nuevo romance en la serie. (Foto: Prime Video).

Camila, hija de Betty y Armando

Camila, la hija de Betty y don Armando, es interpretada por la actriz Juanita Molina. Es diseñadora y regresa a Colombia después de estudiar en el extranjero.

Ella es una de las tres personas que hereda las acciones de don Roberto, la otra parte es para Armando y la última la dejan en suspenso.

Marcela Valencia

A ‘Marce’ no la habíamos visto en la serie Ecomoda (2001), desde el final de la telenovela donde se va de la empresa y deja el camino libre a Betty y Armando.

Ahora sabemos que pidió la cabeza de Beatriz como presidenta de Ecomoda, lo cual Armando sabía y no le dijo, lo cual influyó en la separación de los protagonistas.

También queda en suspenso qué le pasó a su hermano, quien era interpretado por Luis Mesa, pero Marcela dice: “después de lo que pasó con Daniel no voy a permitir que me quiten lo que me pertenece”. Sin embargo, sí reaparece María Beatriz, su otra hermana.

En la nueva serie de 'Betty, la fea', Roberto Mendoza muere. Todos se reúnen a la lectura del testamento. (Foto: Prime Video).

¿Cuándo se estrena la serie de ‘Betty, la fea’ 2024 y dónde ver todos los capítulos?

La serie Betty, la fea: La historia continúa se estrena este 19 de julio en el servicio de streaming Prime Video, donde también están los capítulos de la telenovela colombiana de 1999.

Canal RCN tiene disponibles los capítulos de Ecomoda en su sitio web.

Reparto de Betty, la fea: ‘La historia continúa’: ¿Quiénes regresan?