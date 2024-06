‘¡Gallinazo!’: Mario Bezares vuelve a bailar como lo hacía en los programas de Paco Stanley hace 25 años

Uno de los momentos más conocidos en la historia de Mario Bezares es cuando aparecía en la televisión mientras protagonizaba el famoso baile ‘Gallinazo’ en los programas de Paco Stanley como ¡Pácatelas! y Una tras otra.

No solo por los pasos que hacía Bezares al ritmo de la canción, sino porque en una ocasión se le cayó ‘una bolsita’ y desde aquel momento se especuló que era alguna sustancia ilícita. Todo ello le dio fama al baile que se convirtió en un clásico de la pantalla chica mexicana.

Mario Bezares: ¿Dónde volvió a bailar ‘Gallinazo’?

Mario Bezares se presentó en el Programa Hoy, donde Paul Stanley (hijo de su excompañero Paco Stanley) forma parte del elenco, para hablar de su próxima participación en La Casa de los Famosos México 2.

En el foro fue entrevistado por su regreso a Televisa. Las preguntas las hicieron la conductora Andrea Escalona y la periodista Martha Figueroa, pero en ningún momento apareció Paul Stanley para encontrarse con el comediante que fuera ‘patiño’ de su papá.

Fue Escalona quien le pidió al comediante bailar ‘¡Gallinazo!’, ante las cámaras de televisión una vez más.

Al ritmo de la canción ‘El Gallinero’ del Grupo Ramírez volvió a mostrar los pasos, acompañado por dos de las conductoras.

Mario Bezares contará su ‘verdad’ en ‘La Casa de los Famosos México 2′

Mario Bezares fue encerrado en prisión por su presunta participación como autor intelectual del asesinato de Paco Stanley en 1999. Al no encontrar pruebas sólidas, salió de la cárcel, junto a Paola Durante, poco más de un año después.

‘Mayito’ contó en su visita al programa Hoy que contará su versión del crimen contra el presentador de televisión y así poder defenderse de los señalamientos en su contra.

“Habrá ‘Gallinazo’ y ‘cangrejito playero’ dentro del reality show. Vengo a divertirme, pero también a quitarme todas las etiquetas (...) esas por las que todo mundo me juzga, me condena, me señala y demás (...) aportaré diversión, y al mismo tiempo platicaré mi verdad acerca de todas las mentiras que se especulan y ese tipo de cosas sobre mí”, declaró en la entrevista de este martes.

Mario Bezares es el primer participante de 'La Casa de los Famosos México 2'. (Foto: Facebook: Paco Stanley/Instagram @lacasafamososmx)

¿Cuál es la historia de ‘Gallinazo’ de Mario Bezares y Paco Stanley?

Mario Bezares reveló que los pasos de baile de la coreografía de ‘Gallinazo’ hicieron reír a Paco Stanley cuando, en el programa ¡Pácatelas!, pasó un corte comercial.

“La empieza a poner para cortes comerciales y yo comienzo a bailar como loco. Me aventaba al piso, me revolcaba, y hacía todo un drama. Entonces empiezo a hacer reír a Paco y me decía ‘Es que eres un baboso, no puede ser’”, compartió en una entrevista a Gustavo Adolfo Infante en 2017.

De acuerdo con lo que comentó ‘Mayito’ en ese momento Paco gritó “¡Gallinazo!” y así fue como surgió el baile.

Según Mario Bezares le dijo al periodista que se volvió tan popular que la coreografía la replicaron en diferentes tipos de fiestas.

“Usted no tiene idea do que es el ’Gallinazo’, porque todo mundo lo baila, en discotecas, en fiestas, en XV años, en bodas, en todo (…) usted no se ha dado cuenta del fenómeno que acaba de crear, que es impresionante”, mencionó el comediante.