¿Paco Stanley cambió a Benito Castro por Mario Bezares en ‘¡Pácatelas!’? ‘No quería ni verme’

El asesinato de Paco Stanley aquel 7 de junio de 1999 marcó a la audiencia mexicana, que horas antes estaba viendo el último programa del presentador, con Jorge Gil y Mario Bezares. Sin embargo, este hecho también afectó a famosos como Benito Castro, quien fue gran amigo de él.

Además de andar de fiesta juntos, Paco Stanley y Benito Castro trabajaron de la mano en programas como ¡Ándale! y ¡Pácatelas!, pero de un momento a otro el músico dejó de aparecer en pantalla y llegó Mario Bezares.

Mucho se ha especulado sobre la salida de Castro de ¡Pácatelas! en aquel entonces, de la cual también se hace referencia en la recién estrenada serie ‘¿Quién lo mató?’, donde se aborda el asesinato de Paco Stanley desde diferentes perspectivas.

Benito Castro y Paco Stanley se hicieron amigos al aparecer juntos en programas como 'Pácatelas'. (Foto: Cuartoscuro/loftcinema)

Benito Castro reveló por qué salió de ‘¡Pácatelas!’

A mitad de la década de los noventa, Benito Castro no volvió a compartir pantalla con el papá de Paul Stanley de la forma en que lo hacía, aunque él mismo llegó a aclarar en varias ocasiones que su salida de la producción no fue porque ‘lo cambiaron’.

Antes de su fallecimiento, Castro compartió que el hecho de que Mario Bezares entrara en su lugar fue por una imprudencia que él mismo cometió y lo cual le costó el veto de la televisora por un largo tiempo.

“Me fui a meter al camerino de Gerardito Flores y ahí cometí una indiscreción que involucraba a su hermana, no voy a entrar en detalles, pero la hermana (de Gerardo) se quejó con el señor Azcárraga (Milmo) y que me dan aire, pero no quería ni verme. Por un año, no me quiso ni ver”, expresó quien fue ‘Patiño’ de Paco Stanley en una entrevista para el programa La Saga.

Benito Castro fue uno de los testigos clave en el asesinato de Paco Stanley, el cantante trabajó con él en dos populares programas de televisión en los 90. (Foto: Especial / El Financiero).

Paco Stanley: Mario Bezares aprovechó veto de Benito Castro para ser el nuevo ‘patiño’

Gracias a aquella imprudencia de Benito Castro, no le fue posible seguir trabajando con Paco Stanley por lo menos durante un año, mismo que Emilio Azcárraga MIlmo le impuso como ‘castigo’.

En la serie ‘¿Quién lo mató?’ se muestra que, cuando Mario Bezares se enteró de que Benito Castro ya no estaría en el programa, este aprovechó la oportunidad para decirle a Paco Stanley que él podía sustituirlo, algo que ya había conformado el actor que daba vida al ‘Papiringo’ en ‘La Güereja y algo más’.

“Ahí ‘Mayito’ agarró ahora sí que ‘el Cangrejito’, el camino para atrás”, expresó Benito, asegurando que fue por eso que el esposo de Brenda Bezares tomó su lugar en ¡Pácatelas!.