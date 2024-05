El día que Benito Castro conoció a ‘El Señor’ en la oficina de Paco Stanley

La serie de ficción ¿Quién lo mató?, producida por Amazon Prime y que recupera las historias en torno al asesinato de Paco Stanley en 1999, ha generado curiosidad sobre la vida de los protagonistas, como Jorge Gil o Mario Bezares. Benito Castro era otro de los personajes queridos en la televisión mexicana y compartió cuadro con el polémico conductor en los programas ¡Ándale! y ¡Pácatelas!.

Han pasado casi 25 años del crimen que marcó a la sociedad mexicana, en una época en la que reinaban los contenidos emitidos por las dos grandes televisoras Televisa y TV Azteca. Los conductores, y especialmente Paco Stanley, eran como de la familia porque conseguían que sus programas fueran parte de la vida cotidiana de millones de personas.

Aparte de su relación laboral, Paco Stanley y Benito Castro eran amigos. (Foto: Instagram / @loftcinema)

En la serie de Prime Video, el tercer capítulo está dedicado a Benito, quien también apareció en el documental El Show: Crónica de un asesinato, otra de las producciones creadas a partir del caso.

En El Show reconstruyeron los hechos en un documental a partir de los testimonios de varias personas relevantes en la historia. Benito Castro, fallecido a finales del año pasado, fue el más audaz en sus respuestas y reveló pasajes oscuros de la vida de Paco Stanley, como la supuesta amistad con Amado Carrillo, entonces líder del Cártel de Juárez y uno de los hombres más buscados por las autoridades de varios países.

¿Qué dijo Benito Castro sobre el vínculo de Paco Stanley con las drogas?

Benito Castro no estuvo presente en ‘El charco de las ranas’, restaurante donde ocurrió el asesinato, pero en la serie documental contó que él también fue llamado a declarar: “Un día me llega un citatorio, como testigo no como indiciado” y buscó ayuda legal de un amigo, Salvador Villalobos, quien al saber la condición en la que fue citado, le dijo: ‘Tú no tienes pe..., ve y declara todo lo que sabes’”.

Castro hizo caso y dijo que lo primero que le preguntó el ministerio público fue si tenía relaciones sexuales con Paco, después lo cuestionó sobre el consumo de drogas: “Me dice: ‘¿a usted le daba cocaína Paco Stanley?’ y le dije: ‘No, yo le daba’ (...) Yo traía lo mío y yo le invitaba, luego él me invitaba”.

De acuerdo con sus declaraciones, Benito consumía “cantidades industriales” de cocaína, pero no reveló a la autoridad cómo conseguían la droga: “Eso es ‘a toro pasado’, entiéndalo”, le respondió.

Benito Castro y Paco Stanley compartieron foro en varios programas, también fueron buenos amigos. (Foto: Vix / El show)

¿Cómo fue el encuentro entre Benito Castro y ‘El señor’ en las oficinas de Paco Stanley?

En el mismo documental, Pepe Cabello, amigo de Paco Stanley, contó que una vez vio a Amado Carrillo, conocido como ‘El señor de los cielos’, en las oficinas de la productora establecida por el conductor y sus socios, ST Producciones. Paco se refería a él como ‘El señor’.

Benito Castro también recordó el encuentro que le provocó temor: “Fui prudente, muy prudente, sí me di cuenta cuando llegué a la oficina que había dos Suburban, que había un Lincoln y que había un Cadillac en la puerta parado y una bola de cab... armados”.

Al verlo en la entrada, su amigo Villalobos insistió en que no fuera miedoso y entrara al edificio. Por más que Benito trató de librarse del mal rato al inventar que tenía que ir a la farmacia, Villalobos lo orilló a entrar.

Castro dijo que al asomarse a la puerta de la oficina de Paco, el conductor le presentó a quien llamó “su compadre” y él saludó con un simple: “Mucho gusto, señor”; pero no le vio la cara porque estaba de espaldas.

Más tarde volvió a coincidir con Paco en la oficina y ya en solitario “lo único que atiné a decirle fue: ‘¡Ay, qué mello!’”, contó Benito.

Camioneta en donde fue asesinado a balazos Paco Stanley el 7 de junio de 1999. (Cuartoscuro)

¿Cómo era la relación entre Paco Stanley y ‘El señor de los cielos’?

Pepe Cabello guarda algunos recuerdos de esa relación de amistad y compartió que las reuniones entre Stanley y Amado Carrillo “eran particulares, creo que únicamente Mario Bezares tuvo un trato con el señor”.

Sin embargo, en su oportunidad al micrófono de El show, Mario Bezares negó que Stanley tuviera un vínculo estrecho con ‘El señor de los cielos’ y dijo: “Mira, yo sabía que había tenido una relación con él, pero con una presentación que fue a dar (...) Que fue la única vez que tuvo contacto con él”.

Benito Castro aclaró que él no acudió a esa presentación y que Paco fue a trabajar para la hermana de Amado Carrillo, quien se iba a casar, como parte de un regalo del famoso narcotraficante por su matrimonio.

El caso sigue sin resolverse, pero uno de los móviles publicados por las autoridades en ese entonces era la implicación de Paco Stanley en los delitos de distribución de droga y lavado de dinero.