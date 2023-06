Paco Stanley: ¿Por qué corrieron al conductor de ‘Pácatelas’ de Televisa?

Paco Stanley era uno de los rostros favoritos de la audiencia en Televisa durante la década de los 90 cuando estuvo al frente de su programa Pácatelas, pero repentinamente salió del aire y luego se le vio conduciendo Una tras otra en la competencia, TV Azteca.

En el documental El show: crónica de un asesinato, que se estrenó en el marco de su aniversario luctuoso en junio de 1999, Pepe Cabello recordó cuando Stanley se enteró que sería la última emisión.

“¿Tú crees que me merezco esto? Que a través de un pin... fax me corran, después de lo que yo he significado para esta empresa, ¿después de lo que les he dado a ganar?”, le dijo entonces a Benito Castro.

La decisión la tomó Emilio Azcárraga Jean cuando asumió el cargo de director luego de la muerte de su padre, Emilio Azcárraga Milmo, en 1997. En medio de su juventud, quería renovar los contenidos, lo que implicó su salida de la programación.

Stanley sintió que le faltaron al respeto, por lo que declaró en una entrevista con Telemundo que en parte su salida fue porque no se sintió apapachado pese a demostrar que su trabajo estaba bien hecho.

“Ahí no me respetaron, todos los programas que hice en Televisa siempre fue con un gran éxito, entonces creo que sí merecía un respeto y lo tengo en TV Azteca”, contó.

¿A qué se dedicaba Paco Stanley antes de la televisión?

Antes de ser parte de la televisora en los setenta, Stanley estudió la carrera de derecho, lo que le permitió inmiscuirse en la política representando al PRI.

Entre sus cargos estuvieron el de subsecretario de Comunicación de la Secretaría de Técnicos y Profesionales de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares y se desempeñó como titular técnico del Consejo Consultivo del Primer Distrito Electoral en la Ciudad de México.