‘El Show Crónica de un Asesinato’: Las polémicas que rodearon el documental de Paco Stanley

Este 7 de junio, se conmemora el vigésimo cuarto aniversario luctuoso del conductor Paco Stanley quien murió durante un ataque armado en 1999. En el marco de la conmemoración, se estrenó la serie documental El Show: Crónica de un Asesinato, que habla sobre los acontecimientos en torno al crimen cuyos móviles siguen sin resolverse.

Paco Stanley fue un conductor y locutor mexicano que se popularizó en la década de los 90 con su participación en programas como Pácatelas (1995), Una tras otra (1998), entre otros. Fue asesinado afuera de un restaurante de tacos, ubicado en Periférico, por un ataque con un arma de fuego.

En aquel entonces las autoridades detuvieron a supuestos autores intelectuales, entre ellos su compañero Mario Bezares; sin embargo, al no tener pruebas suficientes quedaron en libertad.

A finales de mayo de este año, se anunció la llegada de una serie documental llamada El Show: Crónica de un Asesinato que pretende mostrar los supuestos eventos que rodearon la muerte del conductor.

Paco Stanley fue asesinado hace 24 años afuera de un restaurante (Foto: YouTube)

¿Qué polémicas hay con el documental sobre la muerte de Paco Stanley?

El conductor y actor Paul Stanley, quien es uno de los hijos de Paco Stanley, actualmente se encuentra aislado del mundo exterior como parte de la dinámica de La Casa de los Famosos México; sin embargo, se ha pronunciado al respecto del documental sobre su padre.

La postura de Paul Stanley sobre la producción de Paco Stanley

A finales de mayo, en conversación con algunos medios de comunicación, Paul Stanley se pronunció al respecto sobre El Show: Crónica de un Asesinato. Al principio el actor comentó que no tenía conocimiento sobre la producción y que tendría que esperar a ver como se usa el nombre de su padre:

“Los derechos y el nombre de mi papá los tenemos nosotros... pararla no podemos porque mi papá era una figura pública.... Hasta ver que sacan que dicen, sobre eso tenemos que ver si sale una demanda”.

A pesar de ello, en otra conversación con medios como De primera mano, aseguró que tras haber visto el tráiler piensa que solamente es un recuento de la trayectoria de su padre.

Paul Stanley dijo una de las series sobre su padre, Paco Stanley, no estaba autorizada. (Instagram/@paulstanleyd)

“Me parece que es un ejercicio periodístico, quiero pensar serio, pero le di muchas vueltas y te decía todos los años, siempre hay un recuento de lo que pasó con mi jefe”.

Asimismo, dio su opinión sobre la bioserie que prepara Amazon Prime que busca narrar las últimas horas de vida de Paco Stanley con un elenco conformado por Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez y Belinda:

“No me gustó lo de la serie, nosotros como familia fuimos testigos de ese proceso y fue algo que no nos gustó... ponen palabras en boca de gente que ni siquiera dijo o hizo”.

Miembros del documental de Paco Stanley no recuerdan su participación

El Show: Crónica de un Asesinato cuenta con la participación de varias personalidades que estuvieron involucradas en el caso, así como de celebridades que conocieron a Paco Stanley y les tocó vivir el suceso de su asesinato.

Uno de los supuestos participantes en la producción es el comediante Luis de Alba, quien a finales de mayo negó haber dado una dclaraciones para el documental. En una entrevista con el programa De Primera Mano, esto fue lo que dijo:

“No sé (qué hago). Me dijeron que había salido ahí, me hablaron, pero ¿qué hago o qué digo o qué? Yo no tengo nada malo que decir de Paco para nada”.

Luis de Alba afirmó que solo le hicieron una llamada sobre el documental de Paco Stanley. (Foto: Instagram / @luisdealbaoficial)

El comediante reveló que le hablaron por teléfono, pero él solo comentó que coincidió con el conductor asesinado en un par de programas y que no tenían una relación cercana.

“Y aunque éramos amigos, no éramos íntimos, pero me caía muy bien y todas esas cosas, pero le tocó irse desafortunadamente”.

¿En dónde ver El Show: Crónica de un Asesinato?

El documental sobre el asesinato de Paco Stanley tendrá una duración de cinco capítulos que se estrenarán todos al mismo tiempo. La producción se basó en una investigación periodística sobre lo que ocurrió antes y después de la muerte del conductor.