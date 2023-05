Luis de Alba niega haber participado en el documental de Paco Stanley: ‘No sé qué hago ahí‘

Luis de Alba es uno de los famosos que formarán parte del documental El Show: Crónica de un asesinato, que se estrena el próximo 7 de junio, coincidiendo con el aniversario luctuoso número 24 de Paco Stanley, por la plataforma de streaming Vix+.

Aunque el comediante afirmó que coincidió en algunos proyectos con el conductor de televisión asesinado el 7 de junio de 1999, asegura que no tiene nada que decir sobre su muerte. “No sé (qué hago). Me dijeron que había salido ahí, me hablaron, pero ¿qué hago o qué digo o qué? Yo no tengo nada malo que decir de Paco para nada”, dijo.

Pese a que contó que le hicieron una llamada en donde explicó que era un excompañero con el que trabajó en varios programas de televisión, señaló a De primera mano que su relación no era tan cercana. “Y aunque éramos amigos no éramos íntimos, pero me caía muy bien y todas esas cosas, pero le tocó irse desafortunadamente”, agregó.

De Alba no recuerda haber dado una entrevista específica para ser parte de la historia que ocurrió cuando unos hombres balearon la camioneta de Stanley a las afueras del restaurante El Charco de las Ranas. “Lo conocía de que trabajamos, alguna vez fuimos a cenar juntos y ya”.

¿De qué trata el documental El Show: Crónica de un asesinato?

La producción del reportero Diego Enrique Osorno retrata todo lo que ocurrió tras la muerte del popular ícono de la televisión mexicana, cuyo funeral fue multitudinario.

Con imágenes de archivo de la época y entrevistas –entre ellas a Mario Bezares y Paola Durante, 2 de los encarcelados acusados de ser cómplices – se retoman los hechos que incluso fueron relacionados al narcotráfico.

Se inmiscuyen la política y la industria del entretenimiento, por lo que también se anunciaron los testimonios de Emilio Azcárraga Jean, Ricardo Salinas Pliego y Cuauhtémoc Cárdenas, el entonces Jefe de Gobierno.

Se suman los nombres de Brenda Bezares, Álvaro Cueva, Alfredo Adame, Benito Castro, Verónica Macías, Jorge Garralda, Lilly Téllez, Chumel Torres y Sofía Niño de Rivera.