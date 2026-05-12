La UIF ya no necesita permiso: ¿Qué sigue?

El fallo de la Suprema Corte del 6 de abril de 2026 redefine las reglas del juego en materia de prevención de lavado de dinero. Las empresas que no fortalezcan sus controles internos se exponen a un riesgo que ya no es teórico.

El pasado 6 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió algo que cambia radicalmente la posición de cualquier empresa frente al sistema financiero mexicano: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa, sin intervención del Ministerio Público y sin necesidad de una solicitud de autoridad extranjera.

Basta con que la UIF identifique indicios de operaciones vinculadas con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. El debate constitucional seguirá abierto, pero para quienes operamos en el mundo de la gestión de riesgos y el cumplimiento, la pregunta relevante no es si el fallo es correcto, sino qué implicaciones tiene para la operación cotidiana de las organizaciones.

LO QUE DEBE PREOCUPAR A LAS ÁREAS DE CUMPLIMIENTO

El riesgo más evidente es el de contagio. Si la UIF bloquea las cuentas de un proveedor, cliente o socio comercial con el que su empresa mantiene relaciones, los fondos transferidos a esa entidad quedarán inmovilizados.

Pero el riesgo no termina ahí: su propia organización podría ser sujeta de investigación por mantener vínculos con una persona o entidad incluida en la cadena de valor.

En un escenario donde la audiencia ocurre después del bloqueo, la capacidad de una empresa para demostrar la licitud de sus operaciones depende enteramente de la calidad de su documentación.

Si los expedientes de la debida diligencia de integridad o el famoso “Conoce a tu cliente” (KYC por sus siglas en inglés) están incompletos, si no se tiene identificado al Beneficiario Controlador de las contrapartes, si no existe un rastro documental que acredite la materialidad de las operaciones comerciales, la ventana para defenderse se vuelve extraordinariamente estrecha.

A esto se suma que el filtrado manual contra la Lista de Personas Bloqueadas dejó de ser sostenible. La UIF ahora puede actuar con base en sus propios análisis de inteligencia nacional, lo que incrementa la frecuencia y velocidad potencial de las inclusiones.

CINCO ACCIONES QUE TODA EMPRESA DEBERÍA EJECUTAR AHORA

¿Y qué sigue para las empresas? Existen prácticas que muchas organizaciones ya llevaban a cabo, pero ahora se vuelven críticas para aquellas que aún no las realizan, dentro de las que destacan las siguientes:

Primera: fortalecer la Debida Diligencia de contrapartes. No basta con verificar al inicio de la relación comercial. Se requiere un proceso de monitoreo continuo que incluya la verificación periódica contra los famosos listados “negros”, por ejemplo, listas internacionales de sanciones (OFAC, ONU, Unión Europea) y bases de datos de Personas Políticamente Expuestas (PEP).

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) ya lo exige; el fallo lo hace urgente.

Segunda: documentar la materialidad de cada operación relevante. La mejor defensa ante un bloqueo preventivo es poder demostrar, de forma inmediata, que cada transacción tiene una razón comercial legítima, soportada por contratos, facturas, actas y evidencia de entrega de bienes o servicios.

Las operaciones sin sustancia documental serán las primeras en generar sospecha.

Tercera: identificar y documentar al Beneficiario Controlador de todas las contrapartes relevantes. La reforma a la LFPIORPI ya establece esta obligación para las Actividades Vulnerables.

Sin embargo, como práctica de gestión de riesgos, toda empresa debería extenderla al universo completo de sus relaciones comerciales significativas.

Cuarta: diseñar un protocolo interno de respuesta ante un bloqueo. ¿Qué hace su empresa si mañana un banco le notifica que sus cuentas fueron incluidas en la lista de personas bloqueadas? ¿Quién coordina la respuesta? ¿En qué plazo puede reunir la documentación necesaria para la audiencia ante la UIF? ¿Tiene ya identificado un abogado especialista en la materia?

Las empresas que no cuenten con un protocolo de contingencia enfrentarán el bloqueo con improvisación, y la improvisación en este contexto tiene costos financieros y reputacionales devastadores.

Quinta: automatizar el monitoreo de listas restrictivas. El filtrado manual es lento, propenso a errores y no escalable. Existen soluciones tecnológicas que permiten monitorear en tiempo real la lista de personas bloqueadas y las listas internacionales, generando alertas automáticas cuando una contraparte es incluida.

Este ya no es un lujo de instituciones financieras; es una necesidad de cualquier empresa que opere con volúmenes significativos de transacciones.

EL COMPLIANCE DEJÓ DE SER OPCIONAL

México enfrenta una evaluación mutua del GAFI, y el fallo de la Corte puede leerse también como una señal de alineación con los estándares internacionales más exigentes en materia de prevención de lavado.

Para las empresas, esto significa que el entorno regulatorio seguirá endureciéndose.

El debate sobre los límites constitucionales de estas facultades es necesario y saludable. Pero mientras ese debate ocurre en las aulas y en los tribunales, las áreas de cumplimiento no pueden darse el lujo de esperar.

El fallo ya está. La pregunta es si su empresa estará lista cuando la UIF toque a su puerta.