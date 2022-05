‘Son puras groserías’: Luis de Alba cuestiona a los comediantes de nueva generación

El actor Luis de Alba se ha convertido en uno de los icónicos exponentes de la comedia en México con personajes como el ‘Pirrurris’. Recientemente, de Alba expreso en una entrevista su opinión acerca de la ‘nueva generación’ de comediantes y cuáles son sus impresiones acerca de sus propuestas de humor.

En una entrevista con el youtuber Margarito Music, el intérprete de ‘Juan Camaney’ compartió su postura acerca de la ‘camada’ actual de este género en escena.

¿Qué dijo Luis de Alba acerca de la comedia actual?

De acuerdo con De Alba ‘el humorismo es el humorismo’, no obstante considera que los métodos actuales para hacer comedia se ‘exceden’ en algunos recursos.

“Hay chavos muy buenos, buenísimos, pero yo no sé por qué o quién les dijo que para salir a escena y decir chistes hay que salir mentando la m... porque son puras groserías”, aseguró.

De Alba acepta que todos, como mexicanos, utilizamos las groserías, sin embargo en el ámbito de la comedia considera que es distinto.

“Me parece que hay veces que se mandan, pero bueno ellos ya aprenderán”, apuntó el actor.

Por otro lado, el ‘Pirrurris’ dijo que los comediantes de su generación, ‘los viejitos’, sí las utilizan pero detalló que en los momentos indicados y pertinentes.

“[Nosotros] sabemos cómo trabajar, con groserías... cuando se puedan usar y se deban, pero no nomás estar mentando m... a lo loco”, aseguró.

Luis de Alba sano y ‘con mucho trabajo’

Entre otros temas que destacó Luis de Alba durante la entrevista se encuentra su actual estado de salud.

El pasado 23 de septiembre, el comediante fue hospitalizado de emergencia en una clínica de Monterrey tras sufrir una caída que le provocó una fractura en el fémur.

Posteriormente fue trasladado a la Ciudad de México para ser sometido a una reconstrucción de fémur que incluía la colocación de una prótesis.

Debido a los alto costo de la intervención quirúrgica y a los gastos de traslado, su familia solicitó apoyo económico a través de Go Found Me, una plataforma de fondeo, ya que no contaban con la cantidad requerida.

Después de varios meses de recuperación y rehabilitaciones, el actor asegura que se encuentra totalmente repuesto y con varios proyectos en puerta.

“Estoy dado de alta. Ya estoy trabajando, ya tengo un mes y feria que he andado de gira y pronto empiezo una película”, dijo en la entrevista con Margarito Music.