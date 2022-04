Fan de The Killers toca la batería en su concierto en el Foro Sol de la CDMX

The Killers subieron a Roberto para tocar la batería en su concierto en el Foro Sol (Foto: Instagram @thekillers)

Roberto es el nombre del seguidor mexicano que Brandon Flowers, vocalista de la agrupación estadounidense The Killers, subió al escenario para tocar con ellos la batería durante su concierto del Foro Sol como parte de su gira ‘Imploding The Mirage’.

Después de elegirlo entre el público –cerca de 65 mil asistentes-, el cantante se aseguró de que los acompañara en el tema ‘For reasons unknow’, que formó parte de un setlist que incluyó éxitos como ‘When you were young’, ‘Read my mind’, ‘Somebody told me’, ‘Human’ y ‘Mr. Brightside’.

El joven cumplió un sueño al ser reconocido por los oriundos de Las Vegas, por lo que antes de bajarse no dudó en tomarse una foto con sus integrantes. Así no olvidará haber integrado por unos minutos la banda junto a Mark Stoermer, Ronnie Vannucci Jr. y Dave Keuning.

“Damas y caballeros, hermanos y hermanas, chilangos… ¡estamos vivos!”, dijo Flowers, en español en el marco de una gran letra ‘K’ iluminada como lo primero que podía verse de su producción, en donde hicieron la presentación de su séptimo álbum de estudio titulado Pressure Machine, editado en 2021, donde comparten con invitados como Phoebe Bridgers. El show también rindió homenaje a Ian Curtis al sonar ‘Shadowplay’, cover de Joy Division.

¿Cómo ha sido la gira de The Killers por México?

La primera parada que la banda tuvo en territorio mexicano fue en la Arena Monterrey los pasados 26 y 27 de abril, en donde uno de los momentos más emotivos –que incluso se viralizó a través de las redes sociales- fue cuando cantaron el éxito de Luis Miguel ‘Entrégate’, que forma parte de sus canciones más populares en la década de los noventa.

The Killers, quienes no venían al país desde 2018, también aprovecharán para deleitar con su música a los fans de Guadalajara este 1 de mayo en el Estadio 3 de marzo como la última de las cuatro fechas que agregaron en México.