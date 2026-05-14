‘No le debo nada’: Gustavo Adolfo Infante asegura que ganó a Sergio Mayer caso de demanda millonaria

Gustavo Adolfo Infante revela que le ganó demanda a Sergio Mayer (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

El periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró que obtuvo una resolución favorable en la demanda por daño moral que el diputado Sergio Mayer interpuso en su contra hace tres años y en la que el también actor mexicano reclamaba una cifra millonaria.

El conductor de televisión afirmó que magistrados determinaron que no procedía la exigencia económica tras el análisis del expediente en distintas etapas judiciales.

“Perdió la primera instancia, perdió la segunda instancia… y fuimos al amparo y después de una larga deliberación de los magistrados llegaron a la conclusión que no le debo nada”, explicó en el programa Sale el Sol.

¿Qué pasó con Sergio Mayer y Gustavo Adolfo Infante?

El origen del litigio, de acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, estuvo en un supuesto contrato para la realización de un reality show familiar impulsado por Sergio Mayer, donde se contemplaba un supuesto pago de 2.5 millones de dólares.

El presunto documento habría sido presentado como base del reclamo judicial tras señalar que comentarios del periodista de espectáculos afectaron la negociación del proyecto.

“Sergio Mayer presentó un supuesto contrato de un amigo de él (...), que porque iban a hacer un reality show con toda la familia de él donde les iban a pagar 2.5 millones de dólares”, relató el conductor en televisión.

Infante cuestionó la viabilidad del monto dentro del mercado del entretenimiento. “No se los pagan Eugenio Derbez y a su familia juntos, pero bueno, ni que fueran las Kardashian”, bromeó.

El periodista añadió que el documento no habría contado con respaldo formal suficiente para sustentar la reclamación económica. “No era un contrato, no había visas a la Secretaría de Hacienda… muchas cosas eran apócrifas, eran mentiras”, sostuvo.

Gustavo Aldolfo Infante acusa intento de tráfico de influencias de Sergio Mayer

Durante el desarrollo del caso, el presentador Gustavo Adolfo Infante afirmó que el diputado Mayer habría intentado intervenir en el Poder Judicial debido a su cargo y supuestamente buscó incidir en autoridades judiciales durante el proceso.

“Intentó hacer tráfico de influencias yendo con los jueces, con los magistrados a decir: ‘Soy diputado y esto les conviene’”, declaró en Sale el Sol.

El conductor agregó que, de acuerdo con su testimonio, hubo acercamientos a instancias judiciales en los que se habría intentado ejercer presión. “Tenemos hasta los videos cuando llegaba Sergio Mayer a amedrentar y a amenazar a jueces y magistrados”, señaló.

Gustavo Adolfo Infante revela que fallaron en su favor

Gustavo Adolfo Infante afirmó en un video publicado en Instagram que la determinación judicial fue definitiva y que el expediente quedó concluido tras la valoración de magistrados.

“Estoy en condiciones de decirles que una demanda por 2.5 millones de dólares le gané a Sergio Mayer”, señaló al dar a conocer el resultado del proceso.

El conductor explicó que el litigio se extendió por aproximadamente tres años y que la resolución descartó la obligación de pago en su contra.

“Después de una larga deliberación de los magistrados llegaron a la conclusión que no le debo nada”, reiteró.

Infante añadió que el caso se cerró tras el análisis judicial del expediente y agradeció a su equipo legal, encabezado por Mariana Gutiérrez y Alonso Becerros, por la defensa durante el proceso.