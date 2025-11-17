Gustavo Adolfo Infante niega detención y orden de restricción en su contra: ‘A Maribel Guardia la respeto’

Gustavo Adolfo Infante aseguró que Maribel Guardia no solicitó una orden de restricción en su contra. (Foto: Cuartoscuro)

Gustavo Adolfo Infante niega una orden de restricción y descartó un arresto tras la polémica ocurrida con Maribel Guardia, a quien el titular del programa De primera mano “respeta mucho”.

El conductor de TV no solo descartó tener problemas con la exparticipante de ¿Quién es la máscara? 2025, también criticó a quienes generaron una noticia falsa en su contra.

Maribel Guardia informó anteriormente que Gustavo Adolfo Infante “habló mal de ella” al opinar de la polémica con su nuera Imelda Tuñón, pero según el presentador no existen conflictos con ella.

El periodista Gustavo Adolfo Infante descartó tener una orden de aprehensión. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

¿Qué dijeron de Gustavo Adolfo Infante y una orden de restricción en su contra?

El periodista Carlo Uriel informó que un juez de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión contra Gustavo Adolfo Infante por presuntamente incumplir una restricción impuesta por Maribel Guardia.

De acuerdo con Carlo, Infante “habló de manera peyorativa” de la famosa: “Asimismo, se dio aviso a la Policía Cibernética para el resguardo de los videos donde se menciona el nombre de Maribel, y se giró un oficio al canal de YouTube de Gustavo para que retire el material”.

El conductor de Sale el sol primeramente reaccionó con un mensaje en sus redes sociales, donde aseguró que desconocía del tema, pero estaba amparado.

Gustavo Adolfo Infante descarta orden de restricción en su contra

Gustavo Adolfo Infante compartió en su canal de YouTube que Carlo Uriel ‘inventó’ la información acerca de su arresto y no fue notificado por una orden de restricción en su contra.

“Yo nunca hablé de Maribel Guardia, merece mis respetos, es una mujer que sufrió mucho desde la muerte de su hijo, luego el pleito por el nieto (...) dicen que me ponen una orden, nunca me dieron nada ni en mi casa ni en otro lugar, eso no existe”, declaró.

De acuerdo con Infante, él se asesoró con sus abogados y le mencionaron que “no pasaba nada”, además está amparado.

“Nadie me arresto, nunca estuve en el bote, todo eso es una mentira y encima de todo no me pueden detener”.

El conductor de TV criticó tanto a Carlo Uriel como a Javier Ceriani (quien replicó la noticia) y le pidió contestarle ante la polémica desatada en su contra.

“Sale este empleadito, Uriel, luego aparece un gatito que es Javier Ceriani a decir que mi carrera está acabada por mi nivel de credibilidad (...) Como no lo quieren, es un asqueroso, ser repugnante, nadie lo traga (...) Te voy a encarar y me vas a responder como se debe cuando te encuentre, recuerda cómo hablaste de muchas artistas”.

Maribel Guardia respondió a las declaraciones de Gustavo Adolfo Infante con las que defendió a Imelda Tuñón. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo Maribel Guardia de Gustavo Adolfo Infante?

La actriz Maribel Guardia se quejó de declaraciones realizadas por Gustavo Adolfo Infante, con las que apoyó a Imelda Tuñón en la polémica por la custodia del hijo de Julián Figueroa.

“Hay cosas que la prensa tiene para comentar y hablar, pero cuando tomas algo a nivel personal, ofendes a niveles tan profundos como lo hizo él, sí era importante ponerle un hasta aquí (...) las cosas que él dijo sobre mí fueron muy feas, entre ellas que nunca me dejaría a su hijo, bueno que al mayor sí, con una connotación sexual que nada que ver, una falta de respeto".