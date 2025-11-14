¿Gustavo Adolfo Infante tiene una orden de aprehensión o está detenido? Esto sabemos

La controversia entre Gustavo Adolfo Infante y Maribel Guardia comenzó tras el caso de Imelda Tuñón, la exnuera de la actriz. (Foto: Cuartoscuro)

El periodista Gustavo Adolfo Infante se encuentra en una nueva polémica, luego de que se especuló que el conductor de televisión presuntamente fue detenido por las autoridades por un caso relacionado con la actriz Maribel Guardia.

Hace un mes, la protagonista de la película Pedro Navajas informó que había solicitado una orden de restricción en contra de Adolfo Infante, debido a las declaraciones que el periodista había hecho sobre ella.

En su momento, la artista y madre de Julián Figueroa explicó que el comunicador había hablado mal de ella durante el pleito que la famosa tuvo con su exnuera, la cantante Imelda Tuñón, por la custodia de su nieto.

¿Qué pasó con Gustavo Adolfo Infante?

Un juez de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión contra el periodista Gustavo Adolfo Infante, con la cual él deberá pasar 12 horas detenido por las autoridades.

Al respecto, el periodista especializado en espectáculos Carlo Uriel explicó que el caso está relacionado con la orden de restricción que interpuso Maribel Guardia, actriz y cantante, debido a que presuntamente Adolfo Infante violó las medidas que le habían sido impuestas.

Durante la emisión del programa Dulce y Picosito, Carlo Uriel afirmó que todo fue debido a que Adolfo Infante volvió a hablar de manera ‘peyorativa’ de Maribel Guardia.

El periodista tiene una orden de aprehensión, por 12 horas, sin embargo, esta no se ha ejecutado. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

“Asimismo, se dio aviso a la Policía Cibernética para el resguardo de los videos donde se menciona el nombre de Maribel, y se giró un oficio al canal de YouTube de Gustavo para que retire el material”, dijo el periodista.

Hasta ahora, Gustavo Adolfo Infante no ha hablado de manera pública del tema; sin embargo, le envió un mensaje a Carlo Uriel, en el cual el conductor de Sale el Sol afirmó que está en libertad, ya que no se ha ejecutado la orden de aprehensión.

En su mensaje, Infante explicó que no ha sido detenido debido a que cuenta con un recurso legal que les impide aprehenderlo y negó haber recibido algún aviso sobre la determinación del juez: “no sabía. No me han notificado nada, pero tengo un amparo. Gracias”, dice el mensaje.

Aunque Gustavo Adolfo Infante no ha hecho frente a la polémica, continúa activo en redes sociales, en donde compartió algunos clips de su programa de YouTube, así como capturas de pantalla de la columna que escribe.

¿Qué dijo Maribel Guardia de Gustavo Adolfo Infante?

La polémica entre Maribel Guardia y Gustavo Adolfo Infante comenzó luego del conflicto que la actriz tuvo con la artista Imelda Tuñón, a quien la famosa acusó de no estar en condiciones para cuidar a su nieto José Julián Figueroa.

Dada esta situación, Maribel Guardia comenzó a pelear la custodia del menor, un tema sobre el cual el periodista Adolfo Infante opinó en diferentes ocasiones, mostrando su apoyo a Imelda.

“Yo a ustedes, a las que son mamás les preguntaría: ¿le prestarían a su hijo a una señora que quiso hacerte pasar como loca y drogadicta para quitarte a tu hijo? ¿Con qué confianza se lo vas a llevar? Yo no le prestaba a mi hijo, bueno al mío sí porque tiene 23 años”, comentó en una ocasión el periodista con la prensa.

Maribel Guardia confirmó una orden de restricción contra Gustavo Adolfo Infante. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Poco después, Maribel Guardia confirmó que había interpuesto una orden de restricción en contra de Gustavo Adolfo Infante por las declaraciones que había realizado, en un encuentro con los medios de comunicación.

“Creo que hay cosas que la prensa tiene que comentar y hablar, pero cuando tomas algo a nivel personal, ofendes a niveles tan profundos como lo hizo él, sí era importante ponerle un hasta aquí”, comentó.

La actriz también hizo énfasis en los comentarios que hizo el comunicador con la prensa: “las cosas que él dijo sobre mí fueron muy feas, entre ellas que nunca me dejaría a su hijo, bueno que al mayor sí, con una connotación sexual que nada que ver, una falta de respeto”, agregó.