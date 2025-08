Maribel Guardia recuerda el día que falleció Julián Figueroa: ‘Llegué a casa y mi hijo estaba muerto’

A dos años de la muerte del cantante Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, la actriz de Aventuras en el tiempo compartió lo que sucedió el día en el que joven de 27 años fue encontrado sin vida en su hogar.

Julián Figueroa murió el pasado 9 de abril de 2023 a causa de un infarto agudo al miocardio, una noticia que confirmó la actriz mediante sus redes sociales: “siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano”.

Aunque el tiempo ha pasado, este es un suceso que marcó la vida de la actriz Maribel Guardia, quien admitió que no ha dejado de pensar en su hijo, en una reciente conversación con el pódcast Chingona Mente.

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre la muerte de Julián Figueroa?

Maribel Guardia compartió que el día en que falleció Julián Figueroa, ella no estaba en su casa, debido a que fue al teatro a dar una función de Lagunilla, mi barrio, la puesta en escena en la que trabajó durante 2023.

La actriz de Pedro Navajas indicó que antes de irse a trabajar se comunicó con su esposo, Marco Chacón — quien estaba en Costa Rica— para decirle que estaba preocupada, debido a que su hijo llevaba demasiado tiempo dormido.

Por lo cual él le llamó a Imelda Tuñón, su nuera, para preguntarle cómo estaba el joven y la convenció de entrar al cuarto de Julián, para cerciorarse de que todo estuviera en orden.

Maribel Guardia relató lo que sucedió cuando su hijo falleció. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

“Le fui a tocar la puerta, no me contestó, abrí y vi como que estaba dormido (...) Sentí que la pierna estaba como muy fría, entonces prendí la luz y vi que tenía la boca morada”, recordó la actriz Imelda Tuñón para De Primera Mano.

Maribel Guardia asegura que Marco Chacón estuvo al teléfono con Imelda en todo momento, con el objetivo de guiarla en lo que debía hacer. Fue la joven quien llamó a los servicios de emergencia, los cuales llegaron acompañados de la policía.

¿Cómo se enteró Maribel Guardia de la muerte de Julián Figueroa?

Cuando confirmaron la muerte de Julián, el esposo de Maribel Guardia optó por no decirle inmediatamente: “Marco me llamó y me dijo: ‘no vayas a la casa, vete a cenar, porque Julián e Imelda se pelearon’, ese fue el cuento que me inventó. Todo lo hizo para que no me encontrara a la policía en la casa”, compartió.

Aunque Maribel Guardia intentó comer algo, se sintió muy preocupada. Poco después, Marco Chacón le marcó para decirle que ya podía regresar a casa, por lo cual ella aprovechó para preguntar qué estaba pasando.

“Me dice: ‘Julián está muerto’ y yo agarré el teléfono y lo aventé contra el vidrio del carro. No nos estrellamos de milagro, porque mi sobrina venía manejando”, compartió Maribel.

Maribel Guardia se entró de la muerte de su hijo mediante una llamada telefónica. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

“Cuando llegué a mi casa mi hijo estaba muerto (...) fue entrar al cuarto y encontrarme a mi hijo. Yo no sabía qué hacer, era mi hijo, la prensa, me sentía invadida en mi dolor, en mi privacidad”, dijo.

Maribel Guardia recuerda que José Julián tenía un semblante tranquilo: “estaba dormido con las piernas cruzadas, en paz, con los ojos cerrados, estaba dormido. Fue muy duro para mí”, compartió e indicó que junto a Imelda tomó la decisión de cremar a Julián.

Este es un suceso que sigue presente en la vida de Maribel Guardia, quien piensa constantemente en su hijo: “su ausencia es fuertísima para mí, pero sé que él quiere que yo esté aquí”.