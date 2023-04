La trágica muerte de los 3 hijos de Joan Sebastian: ¿De qué murieron Trigo, Sebastián y Julián Figueroa?

Julián Figueroa murió este domingo a los 27 años en una casa de Jardines del Pedregal en Ciudad de México, fue el único hijo de la actriz Maribel Guardia y el cantante Joan Sebastian.

Durante sus 64 años de vida ‘El Poeta del Pueblo’ tuvo varias parejas y ocho hijos, tres de los cuales han fallecido:

Con Teresa González tuvo a José Manuel, Juan Sebastián y Trigo de Jesús Figueroa González.

Con Maribel Guardia procreó a Julián Figueroa .

procreó a . Con María del Carmen Ocampo tuvo a Zarelea Figueroa Ocampo.

De dos noviazgos distintos del cantante, nacieron: Joana, Juliana y D’Yave.

Joan Sebastian murió el 13 de julio 2015, luego de vivir durante 16 años con un cáncer de huesos que se iba y regresaba a su cuerpo: en 1999 le detectaron un mieloma múltiple. Fue diagnosticado en cuatro ocasiones en total, también en 2007, 2012 y 2014 y sufrió de secuelas en otras partes del cuerpo como las cuerdas vocales.

En su última publicación en Instagram poco antes de fallecer, Julián recordó el cumpleaños de su papá este 8 de abril:

“Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va. Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁ. Al demonio con los grammys con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí”.

Julián Figueroa con su papá Joan Sebastian. (Foto: Instagram Julián Figueroa).

¿De qué murieron los hijos de Joan Sebastian?

Trigo Figueroa

El 27 de agosto de 2006, Trigo de Jesús Figueroa González fue asesinado en Hidalgo, Texas, a las afueras del recinto donde su papá daba un concierto. También tenía 27 años.

Él era muy cercano a Joan Sebastian, incluso era su coordinador de seguridad y viajes. Según se reportó, cuando ‘El Poeta del Pueblo’ terminó de cantar, fue asediado por un grupo de alrededor de 30 personas que trató de acercarse, pero no se les permitió.

José Manuel con Trigo y Sebastián. (Foto: Instagram / josemanfigueroa).

Tres de esos seguidores se enojaron, uno sacó una pistola y comenzó a disparar, uno de esas balas alcanzó a Trigo en la cabeza.

Joan Sebastian mantuvo a su hijo en brazos herido hasta que llegó apoyo de emergencias para llevarlo al Hospital Medical Center de McAllen, fue llevado de emergencia al quirófano, donde falleció.

‘El Rey del Jaripeo’ le dedicó un tema con su nombre, ‘Trigo’, donde dice: “Con tu recuerdo viviré / Lo que me resta por vivir, /Primero Dios y gracias a mi fe / Nos volveremos a reunir”.

José Manuel Figueroa y Trigo Figueroa (Foto: Twitter / @JoseManFigueroa).

Juan Sebastián

Juan Sebastián perdió la vida cuatro años después, el 12 de junio de 2010, tenía 32 años cuando fue asesinado en un club nocturno de Cuernavaca, Morelos.

Se reportó que el hijo de ‘El Rey del Jaripeo’ murió luego de que tuvo una discusión con un guardia de seguridad que no le permitía entrar al bar en el Gran Hotel Cuernavaca, ante ello, el elemento sacó un arma y disparó contra él. Se especuló un ajuste de cuentas del Cártel del Pacífico Sur.

José Manuel perdió a sus dos hermanos Trigo y Sebastián. (Foto: Facebook / Jose Manuel Figueroa).

Julián Figueroa

Julián Figueroa, cantante y actor, falleció este 9 de abril a los 27 años en su domicilio en Ciudad de México. Su mamá Maribel Guardia relató que fue encontrado inconsciente en su habitación, mientras ella estaba en el teatro.

Al lugar acudió un médico, el cual confirmó lo que indicaban los primeros reportes: murió debido a un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular:

“Ruego comprensión por el profundo dolor por que estamos pasando, quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos... Agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, pero en éste momento no tengo alma para contestar a nadie”.

En vida, Joan Sebastian le compuso una canción llamada ‘Julián’, donde le dice: “Este vals es para ti, para ti, Julian, báilalo, disfruta de capo y coda, en tu graduación y el día de tu boda… este vals es para ti, para ti, Julian, yo también lo voy a estar celebrando, desde algún rincón, te miraré bailando”.