Maribel Guardia habla de la muerte de su hijo Julián Figueroa: ‘Te he llorado 365 días y noches’

Julián Figueroa murió el 9 de abril de 2023, esa noche su mamá Maribel Guardia estaba en el teatro. Al hijo de 27 años de Joan Sebastian encontraron inconsciente, en su cuarto.

Ha pasado un año desde el peor día de la vida de Maribel Guardia, quien le dedicó un mensaje a su hijo a través de Instagram, en el marco de su aniversario luctuoso.

“Julián: Te he pensado, rezado y llorado 365 días y noches, sé que 12 meses son tan solo el comienzo de este inmenso amor, que crece cada día más y que teje un puente lleno de suspiros y oraciones hasta donde tú estás”.

Guardia contó cómo ha vivido el duelo de Julian, a quien llamaba ‘Lobito estepario’, ‘Cachalotito’ y ‘Tato’:

“Sé que del otro lado del puente, no hay dolor ni sufrimiento, solo luz, regocijo y plenitud. Te encuentro siempre cerca de mí, en las cosas más pequeñas, como en las más grandes, en la naturaleza, en tu árbol que tanto amabas del jardín, en cada espacio de mi vientre que te vio crecer, en cada rincón de la casa y de mi corazón que te guarda por siempre”.

Maribel Guardia solo tuvo un hijo con Joan Sebastian. (Foto: Instagram @maribelguardia).

La actriz detalló que extraña sus conversaciones sobre filosofía, libros, películas que ganarían los Oscar y demás aspectos cotidianos:

“Vives en mí, en los lugares más inoportunos me rio de tantos recuerdos divertidos, de tantas vivencias juntos. Eras defensor de las causas perdidas, siempre ayudando a todo el mundo, ayudabas a los niños con cáncer, regalabas canciones para recolectar dinero y donar a gente que no tenía como operarse. No te preocupes por mí, tu precioso hijo José Julián, Marco, Mima, Maribel e Ime siempre me acompañan”.

Joan Sebastian tuvo 8 hijos, tres de ellos murieron a los 27 y 32 años. (Foto: Instagram @julian_f.f / @josemanfigueroa).

Marco Chacón, pareja de Maribel Guardia, también le dedicó un mensaje a su hijastro:

“La vida es corta para los que viven 100 años, como corta es también para los que viven menos... Fue un honor tenerte Julián, por el breve espacio que fue. Me enseñaste muchas cosas, a ser padre por vocación, a no huir de mi destino, a ser hombre que enseña con ejemplo y que nunca brilló en ausencia... Por siempre nuestro, hijo amado, un año sin ti, una eternidad contigo”.

Marco Chacón habló sobre la muerte de Julián Figueroa.

¿Qué le pasó a Julián Figeroa?

Julián fue el único hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, el joven añoró a su papá durante los últimos días de su vida: en su última publicación en Instagram lo recordó en su cumpleaños el 8 de abril, luego de que murió en 2015 por cáncer de huesos.

El cantante y actor perdió la vida a los 27 años en su domicilio en Ciudad de México. La causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Joan Sebastian le dedicó una canción llamada ‘Julián’, donde le dice: “Este vals es para ti, para ti, Julian, báilalo, disfruta de capo y coda, en tu graduación y el día de tu boda… este vals es para ti, para ti, Julian, yo también lo voy a estar celebrando, desde algún rincón, te miraré bailando”.

Otros dos hijos de Joan Sebastian han tenido muertes trágicas: en 2006, Trigo de Jesús Figueroa González fue asesinado a los 27 años en Hidalgo, Texas, a las afueras del recinto donde su papá daba un concierto.

Juan Sebastián perdió la vida cuatro años después, el 12 de junio de 2010, tenía 32 años cuando fue asesinado en un club nocturno de Cuernavaca, Morelos.