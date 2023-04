¿Por qué Maribel Guardia no quiso tener más hijos con Joan Sebastian?

Maribel Guardia y Joan Sebastian estuvieron casados de 1992 a 1996, tiempo en el que tuvieron únicamente un hijo: Julián Figueroa, fallecido a los 27 años el pasado 9 de abril.

Se dice que la química entre ambos se dio de forma inmediata, aunque los múltiples problemas en su matrimonio fueron los que fracturaron la relación y derivaron en su divorcio cuando su hijo tenía apenas un año.

Después de Julián, la actriz decidió no tener más hijos con el cantante, quien ya había sido padre en más ocasiones e incluso le llegó a insistir en el tema.

Maribel Guardia decidió no tener más hijos con Joan Sebastian

Tras el nacimiento de ‘Juliancito’, Maribel Guardia compartió a Univisión que el cantante de ‘Tatuajes’ le dijo que quería que tuvieran más hijos, algo a lo que ella no accedió.

“Entendí que me quería seguir teniendo embarazada pues, para retirarme. Y de alguna forma para hacer... sus cosas, porque sí que era terrible”, declaró la actriz de Lagunilla Mi Barrio hace un tiempo.

Además, no estaba dispuesta a dejar su carrera artística, que en aquel entonces se encontraba en ascenso y que también fue un factor que influyó en el deterioro de su matrimonio, ya que Joan Sebastian se ponía celoso del trabajo de la actriz y ella no quería desgastarse emocionalmente por eso.

Joan Sebastian y Maribel Guardia con su hijo, Julián Figueroa. (Foto: Instagram / @julian_f.f)

¿Por qué Maribel Guardia no tuvo más hijos?

Tras su divorcio de Joan Sebastian, Maribel Guardia se dio una oportunidad más en el amor y se casó con el abogado Marco Chacón, con quien lleva 25 años.

En una entrevista de La Saga Live, la actriz que actualmente tiene 63 años reveló que estuvo embarazada de Chacón, sin embargo no llegó a término. Entonces, Maribel estaba dispuesta a realizarse tratamientos de fertilidad para tener un bebé.

No obstante, su esposo no estaría tan de acuerdo con esa decisión, y le dijo a Maribel que no se sometiera a ningún tipo de tratamientos, pues él consideraba que no era lo correcto.

“No, no lo hagas, yo con Julián tengo, el mundo está lleno de niños y abandonados, está sobrepoblado, es un ego espantoso tener hijos”, dijo Chacón de acuerdo con lo declarado por Guardia en 2019.