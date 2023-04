Marco Chacón habla de la muerte de Julián Figueroa: ‘Le tuve que dar la noticia a Maribel Guardia’

El abogado Marco Chacón ha estado casado con Maribel Guardia desde 2011, una de las personas que asistió a la boda fue el único hijo de la actriz: Julián Figueroa, quien falleció de un infarto al miocardio este domingo a los 27 años.

Luego de que se dio a conocer la noticia y los detalles del velorio, este lunes Marco Chacón tuvo un encuentro con los medios mientras salía del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En sus declaraciones aseguró seguir impresionado por el fallecimiento:

“Estamos en shock todavía, en lo personal no me ha cae el 20. No he dormido, pasé toda la noche arreglando cosas por teléfono con distintas personas. Es algo inesperado, la verdad no tengo mucho que decir”.

En su breve declaración, Marco contó que él formó parte de la vida de Julián Figueroa desde los dos años y lo había “acompañado en todas las etapas de su vida”. Asimismo, aseguró que no tenía problemas de salud pero que recientemente el cantante había presentado un cuadro de COVID-19.

Marco Chacón conoció a Julián Figueroa desde que tenía dos años. (Foto: Instagram / @marco_chaconf)

Agregó que él fue la persona encargada de contarle a Maribel Guardia el fallecimiento de su hijo: “Yo le tuve que dar la noticia. Me esperé a que saliera del teatro y que pudiera cenar algo. Le di la noticia de camino, la verdad no está bien, se encuentra muy destrozada”.

¿Quién es el esposo de Maribel Guardia?

Julián Figueroa nació durante el matrimonio de Maribel Guardia y el cantante Joan Sebastian, estuvieron juntos durante la década de los años 90. Es el único hijo de la actriz, aunque ‘El Poeta del Pueblo’ tuvo en total 8, tres de los cuales fallecieron a los 27 y 32 años.

Maribel y Joan Sebastian estuvieron casados de 1992 a 1996, tras separarse ambos mantuvieron una relación cordial:

“Nosotros mantuvimos una amistad muy linda toda la vida y yo le doy gracias a Dios de que estuve con él muy cerca cuando estuvo enfermo. Yo siempre he creído que el amor no se puede tirar a la basura”, señaló luego del fallecimiento de su expareja Joan en 2015, como consecuencia de cáncer.

Tiempo después, la actriz inició una relación con Marco Chacón, un abogado mexicano especializado en derecho de entretenimiento y propiedad intelectual. De acuerdo con su perfil de LinkedIn, el licenciado con numerosas maestrías y especializaciones en materia de litigio empresarial.

Marco Chacón y Maribel Guardia se casaron en 2011. (Foto: Instagram / @maribelguardia)

Es doctor en derecho de empresa por parte de la Universidad Anáhuac en convenio Universidad Complutense que se encuentra en Madrid. Cuenta con la especialización de redactar contratos de propiedad intelectual en rubros como edición cinematográfica, literatura y música.

Es fundador de Propiedad Intelectual Abogados, el cual tiene un sitio web que existe desde 2007, se especializa en dar consultas sus especialidades.

En 2020, Marco Chacón estuvo en una entrevista con Adela Micha, donde habló sobre cómo conoció a Maribel:

“Le empecé a llevar algunos temas de contratos y empezamos a salir. Nos hicimos amigos primero, era la época en la que todavía hablabas mucho por teléfono, parte del enamoramiento era hablar mucho por teléfono”.

Tras hacerse amigos, platicaron por mucho tiempo hasta que surgió su relación amorosa. Han estado juntos desde 1998, sin embargo, no fue hasta 2011 que se casaron en una ceremonia en la que Julián Figueroa entregó a Maribel Guardia al altar.