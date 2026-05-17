América vs. Rayadas HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la final de vuelta de la Liga MX Femenil?

América y Rayadas juegan la gran final de la Liga MX Femenil (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Club América, Rayadas de Monterrey).

La final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil llega a su último episodio con ventaja para Rayadas de Monterrey sobre América en el partido de ida disputado en el Estadio BBVA. El resultado obliga a las capitalinas a remontar frente a su afición si quieren conquistar su tercer campeonato.

El encuentro definitivo se disputa este domingo 17 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes, inmueble que recibirá una nueva edición de una rivalidad que ya dejó una final memorable. Ambos equipos se enfrentaron previamente por el título en el Clausura 2024, serie que terminó con triunfo de Monterrey después de una tanda de penales.

Además del campeonato, la final representa una oportunidad para romper tendencias recientes. Rayadas busca consolidarse entre los equipos más exitosos del torneo con su quinta corona, mientras América intenta cortar una racha negativa tras perder finales recientes.

América vs. Rayadas: Fecha, horario, sede y transmisión

El partido entre América y Rayadas correspondiente a la vuelta de la final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil se juega este domingo 17 de mayo de 2026 a las 12:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México.

Fecha: Domingo 17 de mayo de 2026

Domingo 17 de mayo de 2026 Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México

Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México Hora: 12:00 horas (tiempo del centro de México)

12:00 horas (tiempo del centro de México) Transmisión: YouTube, ViX gratis, TUDN

En caso de empate global, el partido se definirá por tiros penales; en este caso, no hay tiempos extra ni criterios como gol de visitante ni mejor posición en la tabla.

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¿ América y Monterrey chocan en la gran final de Liga MX. EFE/ Miguel Sierra (Miguel Sierra/EFE)

¿Cómo fue el partido de ida de América vs. Rayadas?

Rayadas tomó ventaja en la gran final después de imponerse 1-0 sobre América en el Estadio BBVA, en el último compromiso del inmueble antes de recibir partidos del Mundial 2026. Aunque el marcador terminó con diferencia mínima, el duelo mostró intensidad desde los primeros minutos.

El único gol cayó al minuto 25. Vale del Campo detectó el movimiento de Alice Soto y envió un pase que rompió la línea defensiva americanista. La mediocampista quedó frente a la portería y definió con una vaselina sobre Sandra Paños para adelantar a Monterrey.

Después del gol, el partido mantuvo equilibrio. América intentó responder con aproximaciones ofensivas, mientras Rayadas apostó por administrar la ventaja y aprovechar espacios. Ninguno logró modificar el marcador, por lo que la serie quedó relativamente abierta para la vuelta en la capital.

Y es que, ante su gente, América llega con la obligación de revertir la desventaja de un gol obtenida por Rayadas en la ida, mientras Monterrey buscará conservar o ampliar su ventaja para acercarse al título

El contexto añade presión para las azulcremas. América disputa su octava final desde la creación de la Liga MX Femenil en 2017, pero llega con antecedentes recientes complicados después de perder series por el título frente a Pachuca, Tigres y las propias Rayadas.

Monterrey también alcanza su octava final y busca fortalecer su legado como uno de los clubes más exitosos de la categoría. La experiencia en instancias decisivas podría convertirse en un factor determinante ante un América que necesita responder bajo presión.