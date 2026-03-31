Suecia jugará el Mundial 2026 en Monterrey: Estos son TODOS los partidos que se disputan en México

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá a México como uno de los países anfitriones y sede de partidos clave desde el arranque hasta fases eliminatorias.

El torneo inicia el 11 de junio de 2026 en la capital del país con el partido México y Sudáfrica pero, además, el calendario contempla actividad en tres ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con encuentros de fase de grupos y eliminación directa.

Partidos en el Estadio Ciudad de México: inauguración y fase final del Mundial 2026

El Estadio Banorte —llamado ‘Ciudad de México’ para efectos del Mundial— será la sede principal en territorio nacional, con el partido inaugural y duelos de eliminación directa. La FIFA destacó que este recinto se convierte en el primer estadio en albergar tres partidos inaugurales. Partidos programados en CDMX:

11 de junio 2026: México vs Sudáfrica (Grupo A, partido inaugural)

17 de junio 2026: Uzbekistán vs Colombia (Grupo K)

24 de junio 2026: República Checa vs México (Grupo A)

30 de junio 2026: 1º Grupo A vs mejor tercero (Dieciseisavos de final)

5 de julio 2026: Ganador Partido 79 vs Ganador Partido 80 (Octavos de final)

La Selección Mexicana jugará aquí dos de sus tres partidos de fase de grupos, incluido el debut y el cierre de esta etapa.

El Estadio Banorte fue remodelado para cumplir con estándares de FIFA (Foto: Cuartoscuro).

Partidos en el Estadio Guadalajara: Un juego del ‘Tri’ y atractivo choque

El Estadio Guadalajara tendrá cuatro partidos de fase de grupos, incluido uno de la selección mexicana. Será la única sede en México que no tendrá partidos de fase de eliminación directa pero, a cambio, recibirá a la Selección de España contra la de Uruguay. Partidos programados en Guadalajara:

11 de junio 2026: República de Corea vs República Checa (Grupo A)

18 de junio 2026: México vs República de Corea (Grupo A)

23 de junio 2026: Colombia vs RD Congo/Jamaica (Grupo K)

26 de junio 2026: Uruguay vs España (Grupo H)

Este estadio recibirá el segundo partido del Tri y uno de los encuentros más atractivos de toda la fase de grupos.

Se cambió el césped del Estadio Guadalajara para el Mundial. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCÍA / CUARTOSCURO.COM (Fernando Carranza García)

Partidos en el Estadio Monterrey: Fase de grupos y uno de eliminatoria

El Estadio Monterrey albergará partidos de fase de grupos y una eliminatoria. Sin embargo, será la única sede en no tener un juego de la Selección. Partidos programados en Monterrey:

14 de junio 2026: Suecia vs Túnez (Grupo F)

20 de junio 2026: Túnez vs Japón (Grupo F)

24 de junio 2026: Sudáfrica vs República de Corea (Grupo A)

29 de junio 2026: 1º Grupo F vs 2º Grupo C (Dieciseisavos de final)

La presencia de Suecia quedó confirmada tras su clasificación en el repechaje europeo, donde Victor Gyokeres marcó el gol definitivo en el minuto 88.

La Copa Mundial 2026 será la más grande en la historia, con 48 selecciones y 104 partidos en 16 ciudades. “Los dos primeros equipos de cada sección y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final”, establece el reglamento.

México será protagonista desde el inicio del torneo y mantendrá actividad hasta fases eliminatorias, con partidos distribuidos en tres estadios que concentran parte del calendario internacional. A partir de cuartos de final, el torneo se traslada únicamente a Estados Unidos.