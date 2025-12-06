Boletos para la inauguración del Mundial 2026 México vs. Sudáfrica: ¿A partir de cuándo se pueden comprar?

La FIFA anunció la tercera fase del sorteo para comprar boletos, incluido el México vs. Sudáfrica, inaugural del Mundial 2026.

Ahora que conocemos el calendario oficial del Mundial 2026, el foco se centra en el partido inaugural, que será entre México y Sudáfrica el próximo 11 de junio. Y aunque ya se vendieron varios boletos para la Copa del Mundo, todavía hay oportunidad de adquirir entradas.

Durante el sorteo del Mundial 2026 este 5 de diciembre se dio a conocer a los rivales de México en el Grupo A y, a su vez, cuál es el primer partido, con el que dan ‘silbatazo inicial’ a la tercera Copa del Mundo en México.

Si en las primeras fases del sorteo de la FIFA para comprar boletos no saliste seleccionado, no te agüites, pues todavía hay esperanza de adquirir una entrada no solo para algunos de los partidos del Mundial en México, sino para el encuentro de inauguración.

¿Todavía se pueden comprar boletos para la inauguración del Mundial 2026?

Desde septiembre pasado comenzó el llamado Sorteo de Selección Aleatoria de la FIFA, con el que los usuarios que se registraran en el sitio oficial tenían oportunidad de comprar entradas para alguno de los partidos.

Hasta ahora, ya se vendieron más de medio millón de boletos para el Mundial 2026, pero ‘todavía hay, joven’, y estos se liberan en una nueva fase de venta, que arranca la próxima semana.

La FIFA comenzará una nueva fase de venta de boletos del Mundial 2026. (Shutterstock)

Esto significa que hay boletos disponibles para los partidos de la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá, incluido el encuentro inaugural, pero aún no se liberan.

Sorteo de Selección Aleatoria de la FIFA para comprar boletos: ¿Cuándo inicia la nueva fase?

La nueva fase del Sorteo de Selección Aleatoria de la FIFA empieza el próximo jueves 11 de diciembre de 2025 a partir de las 10 de la mañana (tiempo del centro de México), y concluye el martes 13 de enero de 2026 a la misma hora.

En este periodo, tienes la oportunidad de registrarte para ser seleccionado aleatoriamente por la FIFA, entidad encargada de vender las entradas para los encuentros de la justa mundialista, así como de adquirir entradas (en caso de que ser elegible).

¿Cómo comprar boletos para el Mundial 2026? Paso a paso

La dinámica es muy similar a las ventas anteriores, solo que ahora dará la opción de adquirir boletos para juegos en específico, como el de México vs. Sudáfrica en el Mundial 2026.

Si quieres asistir al Estadio Banorte (Ciudad de México) para este primer encuentro, estos son los pasos:

Regístrate con tu FIFA ID en FIFA.com/boletos. Participa en el sorteo. Si resultas seleccionado, recibirás un correo con la fecha y hora asignadas para comprar tus boletos. Únicamente puedes comprar hasta 4 boletos por partido en el tiempo asignado.

Para comprar boletos para el Mundial 2026, debes registrarte en la FIFA. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shuttertsock, fifa.com).

Importante: En caso de ser seleccionado para comprar boletos debes actuar rápido, pues la disponibilidad es limitada, sobre todo en encuentros como la inauguración.

¿Cuánto costarán los boletos para el Mundial 2026?

Los precios de los boletos dependen de la fase del torneo y ubicación de los asientos, aunque también una tercera variante: la tarifa dinámica.

Por primera vez en una Copa del Mundo se utiliza esta modalidad muy conocida para festivales musicales, donde el precio depende mucho de la demanda: mientras más gente espere adquirirlos, más caros serán. Los precios aproximados son:

Fase de grupos: desde 60 dólares (aproximadamente 1,100 pesos ).

desde (aproximadamente ). Final: hasta 6 mil 730 dólares (unos 124 mil 000 pesos aproximadamente).

Los boletos VIP o de hospitality para el Mundial 2026, que incluyen servicios exclusivos, están disponibles en FIFA.com/hospitality.