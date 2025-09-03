Preventa de boletos para el Mundial de 2026: Fechas, tarjetas y precios de las entradas más baratas

Los boletos para el Mundial de 2026 tendrán un precio que parte desde los 60 dólares (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

El Mundial de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá comienza a generar expectación no solo por el fútbol, sino también por el precio de los boletos de la Copa del Mundo de la FIFA.

Y es que ya se conocen el rango de precios que tendrán los boletos, a lo que se suma un sistema de precios dinámicos que ajustará los costos según la demanda.

“Creo que el mensaje clave es ‘consigue tus entradas temprano’, especialmente si sabes dónde estarás, porque vives en esa ciudad, o eres fanático de las tres naciones anfitrionas, y ya sabes cuándo y dónde jugarán. (...) Cualquier cosa podría pasar”, dice Heimo Schirgi, director de operaciones de la Copa del Mundo.

¿Cuál será el precio para los boletos del Mundial 2026?

Los precios de las entradas para la Copa del Mundo del próximo año oscilarán inicialmente entre $60 USD dólares (unos $1122 MXN al cambio actual) para los partidos de la fase de grupos, de acuerdo con un comunicado de la FIFA y desde $6,730 USD ($125,910 MXN) para la final, agrega la agencia AP.

Sin embargo, estos precios podrían cambiar ya que el evento más importante del fútbol adopta por primera vez la fijación de precios dinámica, es decir, que se ajustan de acuerdo con la demanda de cada partido.

La fijación de precios dinámica también se utilizó para el Mundial de Clubes 2025, cuando las entradas se redujeron de $473.90 USD a $13.40 USD para la semifinal Chelsea vs. Fluminense en el MetLife Stadium.

Los precios han aumentado desde un rango de $25 USD a $475 USD para el torneo de 1994 en Estados Unidos y el equivalente de $69 USD a $1,607 USD cuando se anunciaron los detalles de las entradas para el Mundial de 2022 en Qatar.

La FIFA no respondió a preguntas de la agencia AP sobre detalles adicionales de los precios.

¿Cuánto cuestan los paquetes ‘Hospitality’ para el Mundial de 2026?

Los paquetes de hospitalidad ‘Hospitality’ para el Mundial se han vendido desde mayo. Para los ocho partidos en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, incluyendo la final el 19 de julio, por ejemplo, los precios oscilan entre $3,500 USD y $73,200 por persona.

Los aficionados además pueden comprar entradas para seguir a un determinado equipo o para un sitio específico.

Los servicios 'Hospitality' de la FIFA incluyen comodidades más allá del simple acceso al estadio, por un coste desde los 34 mil pesos (Fotoarte: El Financiero Crédito: Shutterstock / Cuartoscuro).

¿Cómo comprar boletos para el Mundial de 2026?

El período inicial de venta de boletos para el Mundial de 2026 se realizará mediante sorteo y estará limitado a los titulares de tarjetas Visa; se llevará a cabo hasta el próximo 19 de septiembre.

Aquellos seleccionados para comprar entradas serán notificados a partir del 29 de septiembre y se les asignará un horario para comprar a partir del uno de octubre.

Aunque se están poniendo a la venta entradas para los 104 partidos, recibir un horario no garantiza que las entradas estén disponibles.

Las ventas estarán limitadas a cuatro entradas por persona por partido, y ninguna persona podrá comprar más de 40 para la totalidad del torneo.

Si quieres ser de los primeros en comprar tus boletos para la Copa del Mundo de la FIFA, deberás cumplir con algunos requisitos (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

De acuerdo con información de AP, es probable que una segunda fase, llamada sorteo anticipado de entradas, se lleve a cabo del 27 al 31 de octubre, con horarios de compra desde mediados de noviembre hasta principios de diciembre.

Una tercera fase, denominada sorteo de selección aleatoria, comenzará después del sorteo final de equipos el cinco de diciembre, que determinará el calendario de la Copa del Mundo. La FIFA dijo que las entradas estarán disponibles más cerca del torneo “por orden de llegada”.

La FIFA también anunció que iniciará una plataforma oficial de reventa.

¿Cuándo se llevará a cabo el Mundial de México, EU y Canadá?

El Mundial de 2026 se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio y se jugará en 11 sedes en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá. El torneo se ha ampliado de 32 naciones a 48 y de 64 partidos a 104.

Trece equipos ya están clasificados al Mundial. Estados Unidos, Canadá y México tienen asegurados sus lugares en la Copa del Mundo como naciones anfitrionas, mientras que el campeón vigente Argentina con Lionel Messi y la potencia perenne Brasil están entre los equipos que ya han asegurado su clasificación.

Las naciones anfitrionas jugarán los tres partidos de su fase de grupos en su propio territorio. México jugará el 11 de junio y el 24 de junio en el Estadio Azteca (Banorte) de Ciudad de México, con un partido el 18 de junio en el Akron de Guadalajara.