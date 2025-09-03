NFL admite que Taylor Swift es una posibilidad para el show de medio tiempo del Super Bowl LX

Taylor Swift podría ser la encargada del espectáculo de medio tiempo en el próximo Super Bowl (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, AP, NFL).

¡Apenas va a comenzar la temporada 2025-26 de la NFL y ya hay expectativas! Roger Goodell, comisionado de la NFL, abrió la posibilidad de que la cantante Taylor Swift sea la protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX.

El jueves arranca la Semana 1 de la NFL, competencia que finaliza el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Desde hace varios meses, es un fenómeno mediático la relación de Travis Kelce y Taylor Swift, ahora comprometidos. Esto, ha dado gran foco a fanáticos de la cantante hacia la NFL, el Super Bowl y, desde luego, ha hecho que se hable de la posibilidad de la famosa cantante en el show medio tiempo.

¿Qué dice el comisionado de NFL sobre Taylor Swift en el Super Bowl?

Si los Kansas City Chiefs llegan al próximo Super Bowl es muy probable que la cantante multimillonaria Taylor Swift esté (pero en las gardas). Sin embargo, Goodell deja la puerta abierta a que la cantante se presente sobre el escenario.

“Siempre nos encantaría que Taylor se presentara. Tiene un talento muy especial y obviamente sería bienvenida en cualquier momento, pero no puedo decir nada al respecto, solo que tal vez”, afirma el comisionado a través de ‘Today Show’.

Ante la insistencia sobre cuándo se sabrá si la interprete de ‘Love Story’, ‘Cruel Summer’, ‘Shake it Off’, entre muchos otros éxitos, será la encargada de amenizar el partido por el título de la NFL del próximo año, Goodell se limita a bromear.

“Estoy esperando a mi amigo Jay-Z. Está en sus manos. Estoy esperando a que salga todo el humo”, dijo el comisionado en referencia al rapero y Roc Nation, su compañía, a través de la que produce los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl.

La presencia de Taylor Swift en los partidos que los Chiefs juegan en el Arrowhead Stadium, su hogar, ha sido constante desde que la cantante empezó su relación con Kelce en septiembre de 2023.

Incluso Swift estuvo presente, para apoyar a los Chiefs y a su novio, en los dos recientes Super Bowls; en la edición LVIII presenció y celebró la victoria de Kansas City sobre San Francisco y en febrero pasado, en la edición LIX, vio la derrota de los Chiefs contra los Philadelphia Eagles.

¿Calendario de la NFL se extenderá una semana más? Esto dice Goodell

Además de hablar sobre la opción de que Swift se presente en el próximo Super Bowl, Goodell aborda la posibilidad de ampliar el calendario de temporada regular de la NFL de 17 a 18 partidos, algo que obligaría a retrasar el Super Bowl de la primera a la segunda semana de febrero en un futuro.

“Creo que si la temporada regular se extendiera a 18 semanas, eso probablemente ocurriría. Creo que 18 semanas te llevarían a ese punto y sería una gran decisión”, señaló Goodell.

La temporada regular de la NFL dura actualmente 18 semanas y los equipos juegan 17 partidos con una semana de descanso, algo que cambiaría a una campaña de 19 semanas y 18 juegos.