Fechas, horarios y boletos de playoffs en la LMB 2025: ¿Cómo van las Series de Campeonato?

¡Ya arrancaron las Series de Campeonato de la LMB! Conoce todos los detalles (Fotoarte: El Financiero / Créditos: LMB, Shutterstock).

La Liga Mexicana de Béisbol (LMB) entra en la emocionante instancia de las Series de Campeonato 2025, donde cuatro equipos pelean desde este fin de semana por un boleto a la Serie del Rey.

De este modo, los Sultanes de Monterrey, Charros de Jalisco, Piratas de Campeche y los campeones actuales Diablos Rojos llegan con las más altas expectativas de hacer lo mejor posible.

Cada pitcheo y cada batazo pueden cambiar la historia. A continuación, encontrarás el calendario completo, horarios, canales de transmisión, opciones de transmisión y todo lo que necesitas para no perder detalles y vivir al máximo la postemporada del rey de los deportes.

Guía de las Series de Campeonato 2025: Fechas, horarios, transmisiones, boletos y más

Las Series de Campeonato son la penúltima fase de la postemporada en la Liga Mexicana de Béisbol. Se juegan al mejor de siete encuentros y los ganadores de la Zona Norte y la Zona Sur avanzan a la Serie del Rey 2025, donde se definirá al nuevo monarca de la pelota mexicana.

¿Quiénes son los equipos clasificados a las Series de Campeonato 2025?

Tras una intensa Serie de Zona, estos son los cuatro invitados:

Zona Norte : Sultanes de Monterrey y Charros de Jalisco.

: Sultanes de Monterrey y Charros de Jalisco. Zona Sur: Diablos Rojos del México y Piratas de Campeche.

Los regios y los tapatíos repiten enfrentamiento en la misma postemporada luego de encontrarse en el primer playoff. Mientras tanto, los Diablos buscan refrendar su dominio ante unos Piratas que llegan como revelación.

Serie de Campeonato Zona Norte: Sultanes vs Charros

La rivalidad entre Monterrey y Jalisco revive en una serie que promete emociones fuertes. Los Sultanes (vencieron a Tecos de los Dos Laredos) llegan con el mejor récord de la temporada regular (55-37) y con hambre de revancha tras perder contra los Charros en el primer playoff. Jalisco confía en su moral elevada después de eliminar a Unión Laguna en un séptimo juego cardíaco.

Rotación anunciada:

Juego 1: Nolan Kingham (MTY) vs Zac Grotz (JAL).

Juego 2: Manny Bañuelos (MTY) vs Eduardo Vera (JAL).

Juego 3: Stephen Tarpley (MTY) vs Luis Armando Payán (JAL).

Juego 4: Luis Cessa (MTY) vs Luis Iván Rodríguez (JAL).

Calendario Serie de Campeonato Norte 2025: Cómo se juega Sultanes vs Charros

Serie de Campeonato Zona Sur: Diablos Rojos vs Piratas de Campeche

La Pandilla Escarlata busca la defensa de su título en plena forma, esto luego de barrer sus dos series anteriores (Yucatán y Puebla). Su rival, los Piratas de Campeche, eliminó a Guerreros de Oaxaca en siete juegos y se planta como un contendiente peligroso.

El manager de los Diablos, Lorenzo Bundy, reconoce que Campeche llega inspirado: “No es el mismo equipo que enfrentamos en temporada. Vienen de ganar dos duelos de vida o muerte en Oaxaca. Será una serie muy dura”, dijo al blog de la LMB.

Rotación anunciada por Diablos:

Juego 1 (miércoles): Brooks Hall (1-0, 3.18)

Juego 2 (jueves): Ricardo Pinto (1-0, 1.80)

Juego 3 (sábado): Justin Courtney (0-0, 4.15)

Juego 4: (domingo): Wilmer Font (0-0, 1.80)

Calendario Serie de Campeonato Sur 2025: Cómo se juega Diablos vs. Piratas