David Faitelson ‘felicita’ al alcalde de Benito Juárez; lo acusa de ‘aniquilar economía’ alrededor de partido

El periodista deportivo David Faitelson acusó al alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, por “aniquilar la economía” al rededor del Estadio Ciudad de los Deportes, cerrado para el partido América vs. Pachuca.

Luego de que Faitelson y el alcalde de Benito Juárez fijaron posturas relacionadas con el tema, el expupilo de José Ramón Fernández publicó mediante X en tono sarcástico un nuevo mensaje hacia Mendoza Acevedo.

De acuerdo con el comentarista de TUDN, el repentino cierre de puertas del estadio hizo que muchas familias que perciben ingresos alrededor de los juegos del Club América tuvieron que detener sus actividades.

“Por cierto, señor Alcalde de Benito Juárez, Don Luis Mendoza: permítame ‘felicitarlo’ por aniquilar la economía alrededor del Estadio de la Ciudad de los Deportes”, expuso. “Hoy, restauranteros, meseros, vendedores ambulantes, empleados de estacionamientos y otros dejaron de llevar dinero a su casa por su ‘caprichito’”, agregó.

En el mismo tono sarcástico, Faitelson le dijo ser un “fenómeno” acentuando comillas, en la última publicación que, de momento, el periodista ha dedicado al tema.

¿Qué pasó con el Estadio Ciudad de los Deportes?

La Alcaldía Benito Juárez anunció que el partido América vs. Pachuca se jugaría a puerta cerrada debido a que “personal de seguridad del Club América rebasó sus funciones al cerrar la calle de Indiana, en la colonia Ciudad de los Deportes”.

Según expusieron, esto “afectó a vecinos de la zona, especialmente a una persona que necesitaba atención médica y no pudo recibirla por el bloqueo”.

El Estadio Banorte (antes ‘Azteca’) aseguró en redes sociales que el Club América no cuenta con personal de seguridad, y que el bloqueo mencionado fue realizado por personal policiaco de la Ciudad de México en un plan de seguridad que fue anunciado por la propia alcaldía.

Además, la Liga MX acusó a la alcaldía de actuar con “arbitrariedad” al cerrar el paso al público. “Sin juicio previo y sin escuchar a las partes, aplica unilateralmente una sanción extralimitada que afecta directamente a la afición”. Asimismo, instaron a la Benito Juárez a cambiar su decisión, lo cual no ocurrió.

Tras esto, Faitelson acusó al alcalde de protagónico: “el señor Luis Mendoza está molesto porque no le han dado más palcos y boletos para los juegos del América como local”.

“Aquí el único que quiere ser protagonista es usted con sus mentiras”, respondió el alcalde en la publicación de Faitelson. “Mi trabajo es cuidar a los vecinos y eso lo haré siempre por encima de cualquier interés particular”, agregó.

En un video, Mendoza Acevedo amagó con una posible demanda contra el periodista: “A todos aquellos que a través de redes sociales han señalado un supuesto acto de corrupción. Quiero decirles de manera categórica que es completamente falso, y me reservo mi derecho a proceder legalmente ante tales actos de difamación”.

El próximo martes, 2 de septiembre, se realizará una mesa de trabajo entre personal de la alcaldía Benito Juárez y los actores involucrados con la realización de partidos en el Estadio Ciudad de los Deportes.

“El propósito de este encuentro es garantizar condiciones óptimas de orden y seguridad, tanto para los vecinos de la zona como para los aficionados que asisten al estadio, promoviendo una convivencia armónica y segura”, aclararon las autoridades locales.