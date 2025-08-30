América vs. Pachuca EN VIVO: ¿Dónde ver HOY el partido de la jornada 7 del Apertura 2025, Liga MX?

América vs. Pachuca es el último partido del sábado 30 de agosto en la jornada 7 del Apertura 2025 Liga MX.

El duelo América vs. Pachuca en la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX no solo genera expectativa por lo deportivo, también por lo administrativo. Lo que pintaba como una de las noches más atractivas del torneo en el Estadio Ciudad de los Deportes se afectó por una decisión oficial que cambia el panorama para la afición.

La alcaldía Benito Juárez emitió un comunicado en el que informó que el encuentro debe disputarse a puerta cerrada. La medida responde a un incidente con personal de seguridad del Club América.

En lo deportivo, el partido entre América y Pachuca mantiene su relevancia. Ambos equipos llegan en posiciones destacadas en la tabla y con la presión de sumar puntos que les permitan afianzarse en la parte alta de la clasificación. La ausencia de público en las gradas marca un escenario atípico para uno de los choques más esperados de la temporada.

En un comunicado, la alcaldía Benito Juárez explicó el 29 de agosto que la decisión de realizar el partido de Liga MX a puerta cerrada fue porque elementos de seguridad que pertenecen al Club América cerraron vialidades sin autorización y afectaron a vecinos de la zona, incluyendo a una persona que necesitaba atención médica.

“El orden y la seguridad en favor de los vecinos y visitantes son una prioridad”, asegura la alcaldía. Al haberse incumplido este lineamiento, el partido entre América y Pachuca Jornada 7 se juega sin público en las tribunas.

La medida representa un golpe para los aficionados del futbol mexicano que esperaban vivir el encuentro desde las gradas. Sin embargo, la alcaldía enfatizó que hasta que el Club América no acredite que su personal y la empresa de seguridad cumplen con los requisitos de capacitación, no habrá eventos a puerta abierta.

Día, horario y sede: ¿Cuándo, a qué hora y dónde juegan América vs. Pachuca en la Jornada 7?

El duelo entre América y Pachuca está programado para este sábado 30 de agosto de 2025. Aunque se juega sin público, la cita mantiene un horario estelar que lo convierte en el partido de futbol mexicano más atractivo del fin de semana.

El choque representa una oportunidad importante para ambos clubes. América llega con la posibilidad de mantenerse como sublíder de la Liga MX Apertura 2025, mientras que Pachuca busca seguir sumando para consolidarse entre los primeros lugares de la clasificación general.

América llega como sublíder de la tabla general. (Mexsport)

Transmisión de futbol hoy: Dónde ver América vs. Pachuca EN VIVO en México

Los aficionados no pueden ingresar al estadio, pero sí tienen alternativas para seguir el partido en televisión y plataformas digitales. El encuentro se transmite en:

TUDN (señal de cable)

(señal de cable) Canal 5 (televisión abierta)

(televisión abierta) ViX Premium (plataforma de streaming)

Además, en El Financiero Deportes tendremos las actualizaciones más importantes del partido, alineación, marcador y los resultados del esperado encuentro entre Águilas y Tuzos.

¿Cómo llegan América y Pachuca al partido del Apertura 2025 de Liga MX?

Las Águilas del América llegan como sublíderes con 14 puntos, producto de cuatro victorias y dos empates en seis partidos. Su ofensiva destaca con 13 goles a favor y solo 6 en contra, lo que refleja un balance positivo.

América juega como local a puerta cerrada. (Mexsport)

Su reciente victoria por 4-2 sobre Atlas fortaleció la confianza del plantel dirigido por André Jardine, que busca extender su buena racha ahora sin el apoyo directo de su afición en las gradas.

Los Tuzos ocupan la cuarta posición con 13 unidades tras cuatro victorias, un empate y una derrota. Su más reciente resultado fue un empate 1-1 frente a León, lo que dejó cierto sabor agridulce.

Pese a ello, Pachuca se mantiene competitivo y con una delantera que puede generar peligro en cualquier momento. La visita a la Ciudad de México representa una prueba clave en sus aspiraciones.

Pachuca llega como visitante al estadio Ciudad de los Deportes. (Foto: Mexsport) (Carlos Heredia/Carlos Heredia)

Historial reciente entre América y Pachuca

En los últimos cinco enfrentamientos directos, América suma dos victorias, Pachuca una y se han registrado dos empates. La última victoria de los Tuzos del Pachuca en la capital fue en marzo de 2023.

Desde entonces, las Águilas imponen condiciones en casa, lo que añade presión a los hidalguenses en este nuevo capítulo del duelo.

Pronóstico América vs. Pachuca Jornada 7

Se anticipa un partido cerrado con posibilidades de gol para ambos lados. América cuenta con el factor cancha, aunque la ausencia de público puede equilibrar la balanza.

Pachuca llega con un equipo sólido que ha demostrado capacidad de competir contra los grandes. El pronóstico apunta a un choque vibrante en el que cualquier detalle puede definir el marcador.