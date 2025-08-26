‘Checo’ le avienta lámina a Red Bull: ‘No tengo nada qué demostrar, su segundo coche tiene 5 puntos’

Sergio ‘Checo’ Pérez es el nuevo piloto de Cadillac, equipo que debuta en la Fórmula 1 en la temporada 2026 y considera que no tiene nada qué demostrar tras su salida anticipada de Red Bull en 2024.

El mexicano, que tiene al finlandés Valtteri Bottas como coequipero, fue confirmado este 26 de agosto por la nueva escudería estadounidense respaldada por General Motors.

En declaraciones con medios internacionales (citadas por Motorsport) Pérez expresó: “No siento que tenga nada que demostrar. (…) No creo que tenga nada que probar cuando ves la cantidad de puntos que han sumado. Es como cinco puntos en toda la temporada”, señaló sobre su antiguo equipo.

Tras su salida de Red Bull, marcada por un 2024 complicado con el RB20, Checo confesó que necesitaba tiempo para reencontrarse con el deporte:

“Para mí se trata más de volver a disfrutar del deporte. (…) No podía darme el lujo de irme de la forma en que me fui. Por eso estoy volviendo con este nuevo proyecto”, aseguró a Motorsport.

El mexicano también subrayó que aunque pasará más de un año sin competir oficialmente, estará listo para el Gran Premio de Australia 2026:

“Tenemos planes con el equipo para probar un Fórmula 1 antes de fin de año. (…) Sé de qué se trata la Fórmula 1 y estaré listo para rendir desde la primera carrera”.

La trayectoria de Checo Pérez en la Fórmula 1

La incorporación de Checo Pérez a Cadillac F1 representa un golpe de autoridad para un equipo que debutará en la parrilla de Fórmula 1 en 2026. Tras un año sabático, el mexicano regresa con como piedra angular de un proyecto ambicioso que busca consolidarse en el máximo nivel.

La escudería ha apostado por experiencia pura: entre Pérez y Bottas suman 527 Grandes Premios y 16 victorias, lo que ofrece un conocimiento invaluable para un equipo que construye desde cero.

Con 14 temporadas en la F1, Checo es considerado el piloto mexicano más exitoso en la historia de la categoría. Ha conseguido 6 victorias y 39 podios, además de haber sido subcampeón del mundo en 2023 con Red Bull.

Su paso por Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull lo consolidó como un especialista en estrategia, gestión de neumáticos y maniobras defensivas. Ahora, su reto será guiar a Cadillac en su primera etapa dentro del Gran Circo.

¿Por qué Cadillac eligió a Pérez y Bottas?

El CEO del equipo Cadillac F1, Dan Towriss, explicó que la experiencia fue el factor decisivo: “Creemos que su liderazgo y capacidad técnica son realmente lo que necesitamos. Es la combinación correcta, los pilotos adecuados en el momento adecuado”.

Aunque en un inicio el proyecto contemplaba a un piloto estadounidense, la escudería dejó claro que su prioridad era arrancar con solidez. El propio Towriss reconoció que perfiles como Colton Herta fueron considerados, pero la falta de superlicencia FIA descartó esa opción.

El debut de Cadillac en F1 en 2026 será con motores Ferrari, pero la meta es desarrollar su propia unidad de potencia hacia 2028. Con el respaldo de General Motors y la dirección de Graeme Lowdon, el equipo busca instalarse como una escudería competitiva en los próximos años.

Además, Cadillac pretende aprovechar la influencia de sus pilotos: Bottas por su popularidad en Europa y Pérez por su impacto en el mercado latinoamericano.

El fichaje de Checo Pérez con Cadillac no solo tiene un impacto deportivo, sino también comercial. Mark Reuss, presidente de GM, destacó que la base de aficionados en México será clave: “El mercado en México es muy importante para General Motors. La base de fanáticos allí es absolutamente entusiasta. Esos son beneficios adicionales”.

De esta forma, Cadillac busca posicionarse como “el equipo de las Américas”, con el apoyo de una región clave para la marca.

Con información de EFE y AP.