Le quedó grande el Red Bull: Confirman salida de Liam Lawson tras dos carreras; Yuki le quita el asiento

¡Ciao! Liam Lawson se va Red Bull Racing luego de dos carreras de la temporada 2025 de la Fórmula 1 en donde no consiguió puntos, su lugar lo toma el piloto Yuki Tsunoda.

A través de sus redes sociales, Oracle Red Bull Racing confirmó que Tsunoda reemplazará a Lawson a partir del Gran Premio de Japón, mientras que la página oficial de la Fórmula 1 confirmó que es posible que se quede el resto de la temporada.

“Red Bull se encuentra en la posición privilegiada de contar con cuatro pilotos en la parrilla de Fórmula 1, entre Oracle Red Bull Racing y Visa Cash App Racing Bulls. Por ello, el equipo ha decidido implementar una rotación de pilotos que verá a Yuki como compañero de Max Verstappen, actual y cuatro veces campeón del mundo”, dijo Red Bull en un comunicado.

¿Liam Lawson se va de Red Bull?

De acuerdo con información oficial de la Fórmula 1, Liam Lawson regresará al equipo Racing Bulls, junto con el novato Isack Hadjar.

Christian Horner, jefe de Red Bull Racing, señala que “ha sido difícil ver a Liam luchar con el RB21 en las dos primeras carreras, por lo que hemos tomado colectivamente la decisión de hacer un cambio anticipado. Llegamos a la temporada 2025 con dos ambiciones: retener el Campeonato Mundial de Pilotos y recuperar el título Mundial de Constructores, y esta es una decisión puramente deportiva”.

También reconoció que queda “mucho trabajo” con el auto RB21, que conducía ‘Checo’ Pérez el año pasado. Por ello, la experiencia de Yuki será importante dentro del equipo con miras a un mejor desempeño en la campaña y en comenzar a generar puntos.

Respecto a Liam Lawson, Horner descarta que deje de formar parte de Red Bull; sin embargo, sí dijo que deben cuidarlo para optimizar su desarrollo.

“Tiene sentido actuar rápidamente para que Liam pueda ganar experiencia”, dijo Horner, quien confirmó el regreso del neozelandés a Racing Bulls.

La Fórmula 1 anunció el movimiento en Red Bull, que hará que Yuki Tsunoda sea compañero de Max Verstappen a partir del Gran Premio de Japón. (X: @F1)

El neozelandés se integró al equipo austriaco luego de la salida de ‘Checo’ Pérez de Red Bull Racing al finalizar la temporada 2024.

Lawson participó en el Gran Premio de Australia (donde abandonó la carrera) y en China quedó en la posición 12, tras la descalificación de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, de Ferrari, lo que le valió el apodo de ‘Slowson’.

Liam Lawson queda fuera de Red Bull tras solo dos carreras. (Foto: Especial / EFE).

¿Qué dijo Red Bull de la salida de Liam Lawson?

Los memes de Liam Lawson surgieron desde su debut con Red Bull Racing en Australia, pero fue hasta el GP de China cuando los rumores de su salida tomaron fuerza.

Esto ahora es una realidad luego de un comunicado de la escudería austriaca donde informan que la decisión es “meramente deportiva” para intentar ganar el campeonato de constructores y retener el de pilotos, donde Max Verstappen es tetracampeón.

“Ha sido difícil ver a Liam luchar con el RB21 en las dos primeras carreras y, como resultado, hemos tomado colectivamente la decisión de hacer un cambio temprano (...) llegamos a la temporada 2025 con dos ambiciones: retener el campeonato del mundo de pilotos y recuperar el título mundial de constructores, y esta es una decisión puramente deportiva”, informó Christian Horner, jefe de Red Bull.

El asiento de Lawson al lado de ‘Mad Max’ se queda el piloto Yuki Tsunoda, quien toma el mando del RB21 en el Gran Premio de Japón.

“Reconocemos que hay mucho trabajo por hacer con el RB21 y la experiencia de Yuki será muy beneficiosa para ayudar a desarrollar el coche actual. Le damos la bienvenida al equipo y estamos deseando verle al volante del RB21″, detalló Horner.

Finalmente, Red Bull Racing confirmó el regreso del neozelandés a RB, donde será compañero del piloto Isack Hadjar.

“Tenemos el deber de proteger y desarrollar a Liam y, juntos, vemos que después de un comienzo tan difícil, tiene sentido actuar con rapidez para que Liam pueda ganar experiencia, mientras continúa su carrera en la F1 con Visa Cash App Racing Bulls, un entorno y un equipo que conoce muy bien”, terminó Horner.

Liam Lawson estuvo con Red Bull Racing solo dos carreras, el GP de Australia y el de China. (Foto: Especial)

¿Cómo le fue a Liam Lawson en Red Bull Racing?

Liam Lawson, de 23 años, se convirtió en el piloto de Red Bull Racing con menos carreras en la historia luego de participar en dos Grandes premios.

Él debutó en el Gran Premio de Australia, donde abandonó la carrera en la vuelta 47 luego de estrellarse con el muro.

Para la carrera sprint del GP de China, ‘Slowson’ llegó a la posición catorce, tampoco se llevó ningún punto.

En el Gran Premio de China 2025 quedó en la posición 12 luego de la descalificación de Leclerc y Lewis Hamilton por no cumplir con los parámetros establecidos para el peso del coche.

“No tengo tiempo para probar el coche y acostumbrarme a él, pero ya estamos en la temporada, así que cada carrera estamos perdiendo puntos. A eso me refiero más o menos cuando digo que no tengo tiempo. Pero tampoco soy estúpido y sé que, obviamente, estoy aquí para rendir, si no lo hago, no voy a estar. Solo estoy centrado en acostumbrarme al coche tan rápido como pueda", contó el neozelandés para Motorsport tras correr en el circuito de Shangai.

‘Checo’ Pérez no quería la llegada de Yuki Tsunoda a Red Bull

‘Checo’ Pérez no quería que Yuki Tsunoda se convirtiera en piloto de Red Bull Racing porque es un asiento “difícil”.

“El siguiente en la lista es Tsunoda, en algún momento lo hablé con ’Checo’ y él me dijo ‘ojalá que no pongan a Yuki’. ‘Checo’ sabe, cuando llegó a Red Bull llevaba 10 temporadas en la F1, él sabía muy bien lo que estaba pasando internamente, qué estaba pasando con el coche, cuando los resultados se van sumando semana tras semana y no dan, hay un punto en que la gente dice ‘el problema eres tú, no es el coche’ y eso le preocupa", contó el periodista Diego Mejía para el canal Only Drivers de YouTube.

Yuki Tsunoda deja RB para correr en REd Bull en la temporada 2025 de la f1 (Foto: EFE)

¿Qué dijo Liam Lawson de ‘Checo’ Pérez antes de que el mexicano saliera de Red Bull Racing?

Liam Lawson reemplazó a ‘Checo’ Pérez en Red Bull, pero antes de que se confirmara el movimiento en la escudería del ‘toro rojo’, cuestionaron al neozelandés acerca de su opinión del mexicano.

“Recuerdo ver una carrera en Malasia cuando era un niño. Pérez estaba en Sauber y luchaba con Fernando Alonso. Es una locura correr contra estos pilotos ahora. Tengo mucho respeto por lo que ‘Checo’ ha logrado en este deporte y por lo que hizo para este equipo. Será difícil sustituirlo, pero también es emocionante", dijo Liam Lawson para Sky Sports F1.