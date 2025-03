‘No le pagaste a Checo por esto’: ¿Red Bull le dirá ‘ciao’ a Liam Lawson tras dos carreras? Esto sabemos

Liam Lawson, reemplazo de Sergio Pérez en Red Bull, ha tenido un inicio de temporada muy consistente: en dos carreras y una sprint se ha mantenido al fondo de la parrilla. El piloto que tras chocar a ‘Checo’ en el GP de México 2024 dijo que no estaba en la F1 para hacer amigos, tampoco ha logrado sumar ni un solo punto.

En Australia, Lawson tuvo una pésima clasificación y luego abandonó. En el Gran Premio de China 2025, el piloto neozelandés largó desde la última posición y finalizó en la 15°, aunque subió a la 12° tras las descalificaciones de Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Pierre Gasly; además, fue rebasado con facilidad por otro rookie: Ollie Bearman (Haas) lo pasó sin problemas y le dijo “ciao” por radio en el primero de siete espectaculares adelantamientos.

Lawson declaró el sábado a Sky Sports y Motorsports que le estaba costando adaptarse al RB21 y necesitaba tiempo para lograrlo: “Es realmente difícil, la verdad. Creo que la ventana de rendimiento es muy pequeña, bueno, eso lo sabemos, pero sinceramente, no es excusa... Es solo cuestión de tiempo. Desafortunadamente, no tengo tiempo”.

El neozelandés también heredó los problemas de ‘Checo’, además de las críticas de la prensa británica, y vive la ‘maldición’ de Red Bull: ser comparado con el ritmo de su compañero en la escudería austriaca; con el mismo monoplaza, el tetracampeón Max Verstappen es segundo en el mundial de pilotos, con 36 puntos (apenas 8 detrás de Lando Norris, de McLaren).

Además, como segundo piloto de Red Bull, los rumores le han caído encima: en un inicio se decía que su carrera límite para mejorar sería el Gran Premio de Miami; ahora los comentarios del paddock apuntan a que ya ni siquiera llegará al siguiente fin de semana en Japón.

¿Qué pasará con Liam Lawason en Red Bull?

De acuerdo con fuentes de Motorsport, supuestamente Red Bull está en conversaciones para intercambiar pilotos: Yuki Tsunoda correría en Red Bull y Lawson iría de regreso a Racing Bulls.

Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, declaró a dicho medio que Lawson tiene razón cuando dice que no tiene tiempo y destacó el gran arranque de temporada de Tsunoda, quien es el número 13 en el mundial de pilotos, con 3 puntos: “Yuki es un Yuki diferente al de años anteriores. Está en su mejor momento. Obviamente, cambió de entrenador. Tiene un enfoque diferente. Es más maduro. Le llevó un tiempo, pero ahora parece que está funcionando”.

Liam Lawson no ha logrado sumar puntos en las primeras carreras de la temporada. (Foto: EFE/EPA/WU HAO). (WU HAO/EFE)

Tsunoda, que terminó sexto en la sprint y 16 en la gran carrera de Shangai por un problema con su alerón, es consciente de su oportunidad; cuando fue cuestionado si cambiaría de auto con Liam en el siguiente Gran Premio, no dudó: “¿En Japón? Sí, totalmente. Es decir, el coche (Red Bull) es más rápido”.

Max Verstappen también comentó este fin de semana que a Lawson le iría mejor con Racing Bulls: “Lo que puedo decir es que cuando Liam todavía conducía en Racing Bulls, estaba bastante igualado con Yuki. No había mucha diferencia entre ellos. De lo contrario, por supuesto, el equipo no tomaría esa decisión de poner a Liam... creo que iría más rápido en el auto de Racing Bulls. Sí, realmente lo creo”.

Christian Horner analiza a Liam Lawson

Christian Horner, exjefe de ‘Checo’, ha hablado sobre el rendimiento de su piloto: “Creo que Liam ha tenido un par de carreras duras, un fin de semana duro aquí. Decidimos sacarlo de la parrilla en el parc fermé para hacer un cambio importante en la puesta a punto y hemos conseguido 56 vueltas de datos razonables”.

El director deportivo de Red Bull, quien siempre ha dicho que la F1 es un negocio orientado a resultados, agregó que revisarán esos datos:

“Obviamente, nos lo llevaremos, le echaremos un buen vistazo y como grupo haremos todo lo posible para apoyarlo. Seguiremos evaluándolo. Nos llevaremos una pila de datos para echarle un vistazo... Hay mucha información, cómo se está adaptando a la conducción del coche, lo que está recibiendo del coche, lo que podemos hacer para ayudar, dónde están sus principales problemas, lo que está causando inconsistencia, todas esas cuestiones”.

En declaraciones recogidas por Motorsport, Horner comentó los rumores sobre ascender a Tsunoda: “Siempre va a haber especulaciones en el paddock. Como he dicho, acabamos de terminar la carrera aquí. Nos llevaremos la información y le echaremos un buen vistazo. No hay nada específico que se haya establecido. Creo que todo es puramente especulativo en este momento. Creo que Liam todavía tiene potencial. Simplemente, no nos estamos dando cuenta de eso en este momento”.

El fin de semana, Horner tuvo una entrevista muy incómoda con Ted Kravitz de Sky Sports en la que le recordaron a ‘Checo’.

—No ha tenido el mejor día. 14.º en la carrera sprint de hoy. ¿Tenemos un pequeño problema con Liam? — preguntó Ted Kravitz.

—Bueno, ha sido un día duro en la oficina para él, así que ya sabes que lo revisaremos bien y, obviamente, intentaremos darle el mejor coche posible para mañana.

— Bueno, sí, pero no lo necesitabas para sumar los puntos de constructores. No le pagaste a Checo por esto, ¿verdad? O sea, el objetivo era reemplazar a Checo con un piloto más rápido, ¿y acaso no es un piloto más rápido? — agregó el comentarista.

— Como dije, lo revisaremos bien y sí, lo haremos. Haremos lo que podamos.

Resultados del Gran Premio de China 2025

Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull Racing) Esteban Ocon (Haas) Kimi Antonelli (Mercedes) Alex Albon (Williams) Ollie Bearman (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Isack Hadjar (Racing Bulls) Liam Lawson (Red Bull Racing) Jack Doohan (Alpine) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) 16. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

Descalificados (DQ) y No Finalizados (DNF):