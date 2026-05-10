Inauguración Mundial 2026 en México: ¿Dónde y cuándo ver los shows de Alejandro Fernández hasta Belinda?

Belinda y Alejandro Fernández encabezarán parte del espectáculo musical de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México. [Fotografía. Cuartoscuro]

¡Saquen las cumbias y las rancheras que la fiesta ya va a empezar! México será el encargado de inaugurar oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo 11 de junio con una ceremonia musical que combinará distintos géneros representativos de la cultura mexicana, encabezada por artistas como Belinda, Los Ángeles Azules, Alejandro Fernández y Maná.

La ceremonia de inauguración se realizará antes del partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. El espectáculo incluirá música en vivo, presentaciones artísticas y elementos culturales inspirados en la identidad mexicana.

Además del espectáculo musical, el Coloso de Santa Úrsula hará historia al convertirse en el primer estadio en albergar tres Copas del Mundo distintas tras las ediciones de 1970 y 1986.

¿Cómo será la inauguración del Mundial 2026 en México?

De acuerdo con información de la FIFA, el espectáculo en el Estadio Ciudad de México comenzará a las 11:30 horas, tiempo local, 90 minutos antes del encuentro inaugural del Mundial 2026.

En su comunicado, el organismo informó que los aficionados tendrán un papel importante dentro del espectáculo inaugural y recomendó llegar con anticipación al inmueble.

Las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes del inicio del encuentro para ofrecer actividades especiales, dinámicas y experiencias relacionadas con el Mundial 2026.

La FIFA calificó el espectáculo de apertura en México como una ceremonia “sin precedentes”, ya que el evento combinará música en vivo, presentaciones culturales, danza, efectos visuales y expresiones artísticas inspiradas en la identidad mexicana.

La ceremonia también incluirá la participación de talentos indígenas y agrupaciones folclóricas que acompañarán el espectáculo con danza y presentaciones tradicionales.

Aunque cada espectáculo mostrará elementos culturales propios de cada país sede, las tres ceremonias compartirán un concepto creativo inspirado en el Trofeo de la Copa Mundo y en la conexión cultural entre las naciones anfitrionas.

¿Qué artistas estarán en la ceremonia del Estadio Ciudad de México?

La FIFA confirmó la participación de varios artistas mexicanos e internacionales para la inauguración del Mundial 2026 en México. Entre los nombres que encabezarán el espectáculo aparecen:

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

Cabe destacar que Belinda y Los Ángeles Azules también forman parte del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la canción Por ella, tema que mezcla cumbia y regional mexicano dentro del proyecto musical del torneo.

¿Qué artistas estarán en las inauguraciones de Canadá y EU?

El Mundial 2026 contará con tres ceremonias inaugurales conectadas entre México, Canadá y EU, aunque cada país sede mostrará elementos culturales distintos dentro de su espectáculo.

Después del evento en el Estadio Ciudad de México, Canadá realizará su ceremonia inaugural en Toronto el 12 de junio con artistas como:

Alanis Morissette

Alessia Cara

Elyanna

Jessie Reyez

Michael Bublé

Nora Fatehi

Sanjoy

Vegedream

William Prince

Por su parte, EU realizará su inauguración en Los Ángeles con un espectáculo encabezado por:

Katy Perry

Future

Lisa de Blackpink

Anitta

Rema

Tyla

La cantante sudafricana Tyla será una de las pocas artistas que aparecerá en dos ceremonias inaugurales, ya que participará en los espectáculos de México y Estados Unidos.

La FIFA explicó que las tres inauguraciones estarán conectadas por un mismo concepto creativo enfocado en la música, la cultura y el futbol de los países sede.