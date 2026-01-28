Tour del Trofeo de la Copa del Mundo 2026 en México: Calendario oficial y ciudades

Este tour tiene por objetivo permitir a los aficionados del futbol ver el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA antes del torneo. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

¡La cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA ya comenzó! Una de las actividades que más esperan los amantes del fútbol es el tour que hará el trofeo oficial por México, del cual hoy brindó detalles Clara Brugada, la jefa de gobierno capitalina, quien explicó el galardón visitará 10 ciudades del país.

La Gira del Trofeo, que llegará a varias ciudades de los tres países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tiene por objetivo ofrecer a los aficionados la oportunidad de ver el galardón oficial antes de que comience el torneo con el partido inaugural en el Estadio Banorte de México vs. Sudáfrica.

Durante el Mundial de Qatar 2022 también se realizó un tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, en aquel momento la gira inició en la Utopía Meyehualco de la Alcaldía Iztapalapa, una decisión que aplaudió Claudia Sheinbaum: “La gira de la FIFA dejó de ser ‘fifí’ y se convirtió en una gira popular”, comentó.

Este tour, además se une a todas las actividades de la Ciudad de México por el Mundial 2026, entre las cuales se incluyen desde un ‘Desfile Mundialista’ hasta una clase masiva de fútbol y ‘la ola más grande del mundo’.

Calendario OFICIAL: ¿Qué ciudades visitará el trofeo de la Copa Mundial?

En una conferencia de prensa que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ofreció desde el Monumento a la Revolución, se dio a conocer el calendario y la ruta que seguirá el trofeo del Mundial 2026.

“Faltan 134 días para que ruede el balón y la emoción comienza ahora con el trofeo de la Copa del Mundo. El tour es una antesala vibrante, una oportunidad única que acerca el sueño mundialista a la gente”, comentó Jürgen Mainka, director general de la FIFA en México, durante la conferencia.

Uno de los puntos importantes es que el trofeo no solo llegará a las sedes del Mundial en México, sino que también visitará otros lugares donde los aficionados podrán vivir esta experiencia, como Veracruz, Chihuahua y Yucatán. El calendario completo es el siguiente.

La Ciudad de México es el último punto que se visitará, debido a que de Mérida, el trofeo viajará en un tour por toda Latinoamérica antes de regresar a nuestro país para estar listo para el arranque de la Copa del Mundo 2026.

Tour del trofeo del Mundial 2026: ¿Cuál es la sede para Ciudad de México?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México explicó que, en esta ocasión, el trofeo del Mundial 2026 se instalará en la Utopía Magdalena Mixuca, la cual es considerada uno de los puntos más céntricos de la alcaldía Iztapalapa.

Fecha: del 5 al 8 de junio de 2026

del 5 al 8 de junio de 2026 Sede: Utopía Magdalena Mixuca

Clara Brugada añadió que la entrada para observar y tomarse fotografías con el trofeo será completamente gratuita, ya que se realizará en un espacio público, con lo cual se busca que todos los aficionados tengan la oportunidad de asistir.

“Queremos que la mayoría de la población pueda vivir, disfrutar y estar en contacto con lo que genera emoción. Así que vamos a recibirla en esta Utopía que está concluyéndose y va a quedar maravillosa”, comentó la mandataria.

Mundial 2026: ¿Qué actividades habrá en la Ciudad de México?

En una conferencia de prensa previa que brindó Clara Brugada, titulada México rumbo al Mundial, la jefa de Gobierno explicó que el 1 de marzo de 2026 habrá una clase masiva de fútbol con el objetivo de romper el Récord Guinness.

Posteriormente, se tiene planeado realizar ‘la ola más grande del mundo’; para ello, la mandataria llamó a la población a participar. Esta comenzará en el Zócalo de la Ciudad de México y finalizará en el Estadio Azteca. La cita es el 31 de mayo del 2026.

Casi un mes después tendrá lugar el Desfile Mundialista, programado para el domingo 21 de junio de 2026, a diez días del inicio del Mundial. El evento se concentrará en la avenida Paseo de la Reforma.

Además, estará disponible una exposición titulada “Memoria colectiva 70 y 86: La ciudad que nunca deja de jugar”, en la cual se exhibirán recuerdos como camisetas, boletos y objetos de las dos justas mundialistas que se disputaron en México.