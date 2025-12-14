México vs. Brasil en el Estadio Banorte y otras actividades rumbo al Mundial 2026

El Mundial de 2026 arranca con actividades desde antes del partido inaugural en el Estadio Banorte; sin embargo, también se organizará un partido de leyendas México vs. Brasil.

Durante la presentación del proyecto ‘Host City’ de la Ciudad de México, se dieron a conocer los planes de oferta cultural en el marco de la celebración de la Copa del Mundo en la capital; pero en lo deportivo, también habrá un llamativo partido para los más nostálgicos.

¿Cuándo es el México vs. Brasil de leyendas?

El 28 de marzo se celebrará la reapertura del Estadio Ciudad de México —llamado así únicamente para efectos del Mundial de 2026— entre México y Portugal; posteriormente se llevará a cabo el juego de leyendas ante Brasil.

De acuerdo con lo revelado por la organización, el México vs. Brasil se celebrará el sábado 18 de abril, en donde presumirán la nueva configuración del Estadio Banorte para 87 mil aficionados, la experiencia en tecnología, accesibilidad, conectividad, zona VIP y los “más altos estándares globales”.

Partido : México vs. Brasil, de leyendas

: México vs. Brasil, de leyendas Fecha : 18 de abril de 2026

: 18 de abril de 2026 Sede: Estadio Ciudad de México (Banorte/Azteca) en Coyoacán, CDMX

¿Qué más habrá en México como parte del Mundial?

Como ciudad sede, la capital del país sumará a decenas de museos como parte de su oferta cultural. Además, habrá dos conciertos en el Auditorio Nacional “con un line-up de artistas internacionales”, aseguraron.

También habrá un desfile de modas, llamado ‘Hecho en México’, en donde se celebrará el diseño mexicano; y se abrirá Host City Pride, un rooftop con música en vivo en donde se celebrará la diversidad.

Pero la pieza clave de todo estará en la plaza más importante del país: el Zócalo capitalino, el cual será escenario del FIFA Fan Fest “más grande de la historia”, pues habrá durante 40 días una pantalla gigante donde se podrán ver más de 100 partidos del Mundial; además de comida y experiencias inmersas.

Partido de leyendas internacionales vs. México en MTY: Esto sabemos

Además del partido en CDMX, también se realizará un encuentro entre leyendas internacionales y mexicanas en el Estadio Monterrey (BBVA) en la previa al inicio del Mundial 2026.

De acuerdo con la información revelada por la cuenta oficial de Monterrey como ciudad mundialista, el próximo sábado 17 de enero a las 7:00 pm (hora local).

Los precios de los boletos —vendidos mediante Ticketmaster— van desde los $310 hasta los 1,736 MXN y todavía cuenta con una gran parte de localidades disponibles.

Partido : Leyendas internacionales vs. México, amistoso

: Leyendas internacionales vs. México, amistoso Fecha : Sábado 17 de enero de 2026

: Sábado 17 de enero de 2026 Hora : 7:00 PM (CDMX)

: 7:00 PM (CDMX) Sede: Estadio Monterrey (BBVA) en Guadalupe, Nuevo León

¿Quién estará en el partido de leyendas internacionales en Monterrey?

Estos son los jugadores que, de momento, han sido confirmados por la organización el partido para estar en el encuentro en la cancha del ‘Gigante de Acero’:

Leyendas de México:

Luis Hernández

Jared Borgetti

Miguel Layún

Andrés Guardado

Paco Palencia

Óscar Pérez

Sinha

Zague

Leyendas internacionales: