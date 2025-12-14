Toluca vs. Tigres HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la gran final por el campeonato de la Liga MX?

¡Se juegan todo! Toluca y Tigres chocan en la gran final de la Liga MX (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Liga MX, Deportivo Toluca, Tigres UANL).

La final del Apertura 2025 enfrenta a Toluca vs. Tigres en un duelo que definirá si los ‘Diablos’ consolidan un histórico bicampeonato o si los felinos levantan su noveno título liguero.

La serie llega con ligera ventaja para la ‘U’ de Nuevo León tras un juego de ida intenso, condicionado por un error en la salida y por una expulsión que obligó al Toluca, campeón vigente, a cerrar el partido con 10 jugadores.

Sin embargo, los pupilos de Mohamed cierran en casa y con una gran altura sobre el nivel del mar que les puede beneficiar. ¿Rugirán los Tigres en la ‘Bombonera’ o el Toluca culminará su ‘diablura’ y dará la vuelta al marcador?

Horario y canal: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO Toluca vs. Tigres?

La final de este domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas (CDMX) será una de las más accesibles para los aficionados, con transmisión en televisión abierta, de paga y plataformas digitales:

Partido: Toluca vs. Tigres (vuelta)

Toluca vs. Tigres (vuelta) Instancia: final del Apertura 2025

final del Apertura 2025 Fecha: domingo 14 de diciembre

domingo 14 de diciembre Hora: 19:00 (tiempo de la Ciudad de México)

19:00 (tiempo de la Ciudad de México) Sede: Estadio Nemesio Diez

Estadio Nemesio Diez Dónde ver: TUDN, Canal 5, ViX Premium y Azteca 7

Esta amplia oferta permitirá seguir el encuentro prácticamente desde casi cualquier dispositivo inteligente, TV abierta o de paga.

El 'Volcán' de San Nicolás fue el territorio en el que se vivieron los primeros 90 minutos de emociones en la gran final de la Liga MX (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, Shutterstock, Deportivo Toluca, Tigres UANL).

¿Cómo llegan Toluca y Tigres a la final? Así quedó la ida

Tigres llega al Nemesio Diez con ventaja de 1-0 tras un inicio explosivo del segundo tiempo en la ida. Al minuto 46, un error del portero Hugo González en la salida dejó la pelota a merced de Diego Lainez, quien asistió a Ángel Correa para definir pegado al poste.

Ese gol cambió el desarrollo del encuentro. Toluca, que había cedido iniciativa en la primera parte, adelantó líneas en busca del empate y estuvo cerca de conseguirlo con un remate de Jesús Angulo que pasó entre las piernas de Nahuel Guzmán, aunque un defensor felino salvó sobre la línea.

Correa, en uno de sus mejores momentos de la temporada, generó además dos jugadas que rozaron el segundo tanto: un sombrerito seguido de un tiro apenas arriba y una recepción orientada que terminó en un disparo cruzado a centímetros del poste.

La expulsión de Robert Morales en tiempo añadido dejó a Toluca con 10 hombres. El vigente campeón optó por replegarse para evitar que Tigres ampliara su ventaja, mientras los felinos intentaron liquidar mediante contragolpes sin lograrlo.

La serie quedó relativamente abierta y con un antecedente llamativo: ya suman 23 enfrentamientos consecutivos sin un 0-0, muestra del perfil ofensivo que históricamente marca este cruce.

Es con ese contexto con el que llegamos al partido de vuelta, en donde el Toluca necesita en su casa ganar por dos goles de diferencia si quiere retener el título. De lograrlo, alcanzará al Guadalajara como el segundo equipo con más estrellas, con un total de 12.

Tigres busca la novena de su historia. Si fuera campeón, alcanzaría a uno de los equipos más populares del país: Cruz Azul, quien es el cuarto equipo más ganador en la historia del futbol mexicano profesional.

En caso de un empate en el marcador global había tiempos extras y, si no se sacan diferencia en la prórroga, tiros desde el manchón de penalti.