¡Tenemos GRAN FINAL de la Liga MX! Toluca y Tigres disputarán el trofeo del Apertura 2025

La final del Apertura 2025 en la Liga MX es entre Toluca y Tigres.

¡Todo está definido! Toluca va por el bicampeonato rumbo a la gran final del Apertura 2025, donde los alcanza Tigres, que venció a Cruz Azul en la vuelta de ‘semis’ este sábado de Liga MX.

Los encuentros de vuelta de semifinales del Apertura 2025 dejaron ‘emociones… emociones fuertes’ para los fanáticos de Toluca, Monterrey, Tigres y Cruz Azul, equipo que pasaron a esta etapa del torneo… pero Rayados y los ‘Cementeros’ se quedaron atrás.

¿Qué equipos pasaron a la final del Apertura 2025?

Este sábado se definió el partido final del actual torneo de Liga MX: Los Diablos Rojos del Toluca enfrentarán la próxima semana a Tigres; ambos conjuntos ganaron en casa.

Toluca empata a 3 en el global contra Monterrey

La primera semifinal que se jugó fue entre Toluca y Monterrey en el Estadio Nemesio Diez.

