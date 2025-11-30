¿Cómo quedan las semifinales del Apertura 2025 Liga MX? Así se jugarán los pases a la final

Conoce todos los detalles sobre las semifinales de la Liga MX (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Liga MX, Deportivo Toluca, Club de Futbol Monterrey, Club Deportivo Cruz Azul, Tigres UANL).

La Liga MX definió a sus cuatro semifinalistas del Apertura 2025 tras cuatro series de alta tensión, remontadas, polémicas y cierres dramáticos en todos los frentes.

Las series ofrecieron un rendimiento sobresaliente de Monterrey, una exhibición categórica de Tigres, la solidez del campeón Toluca y una última eliminatoria entre Cruz Azul y Chivas, que se resolvió apenas en la recta final.

Con los resultados ya consumados, el torneo quedó listo para una nueva etapa en la que los equipos buscarán el boleto a la gran final.

Semifinales Liga MX: Monterrey vs. Toluca y Cruz Azul vs. Tigres

Con su triunfo en el Estadio Universitario de CU, Cruz Azul se convirtió en el cuarto semifinalista del torneo y acomodó las llaves de la siguiente manera:

Monterrey vs. Toluca: Un duelo de alta exigencia entre la defensa comandada por Sergio Ramos y el campeón vigente. Rayados llega tras eliminar a América con drama incluido; Toluca, con una eliminatoria más controlada.

Un duelo de alta exigencia entre la defensa comandada por Sergio Ramos y el campeón vigente. Rayados llega tras eliminar a América con drama incluido; Toluca, con una eliminatoria más controlada. Cruz Azul vs. Tigres: Una serie explosiva entre un Cruz Azul fortalecido en fase regular y unos Tigres que vienen de su remontada más fuerte del año. El choque promete intensidad, presión alta y duelo de dos planteles poderosos.

Tigres logró una remontada histórica y se metió entre los cuatro mejores

Los Tigres dejaron fuera a Xolos con goleada 5-0 a Tijuana, logrando revertir el 3-0 recibido en la ida. Los goles de Juan Brunetta (2), Nicolás Ibáñez, Ozziel Herrera y Juan Pablo Vigón sellaron una noche perfecta para el equipo universitario, que aprovechó la localía para imponer ritmo desde el minuto uno.

Aunque Herrera falló un penal, Tigres mantuvo su dominio hasta cerrar la remontada con autoridad. El partido terminó empañado por un conato de bronca tras una provocación de ‘Factor’ Diego Laínez, pero no cambió el resultado: los felinos concretaron una de las clasificaciones más contundentes del campeonato.

Monterrey avanzó con gol agónico de Berterame

Monterrey eliminó al América y pasó a las semifinales del Apertura 2025 gracias al gol de Germán Berterame, quien en el 90+3 conectó un cabezazo decisivo que dejó el marcador global en 3-2 sobre las ‘Águilas’.

Aunque los azulcremas se impusieron 1-2 en la vuelta con anotaciones de Alejandro Zendejas y José Raúl Zúñiga, Monterrey resistió a pesar de quedarse con 10 hombres y encontró el tanto que silenció el Estadio Cd. de los Deportes. El liderazgo de Sergio Ramos en la zaga volvió a ser determinante para sostener al equipo en los momentos críticos.

Toluca defendió su corona y aseguró su lugar en semifinales

El campeón Toluca empató sin goles ante Juárez, pero se llevó la serie con un global de 2-1, administrando la ventaja obtenida en la frontera. Los ‘Diablos’ generaron múltiples aproximaciones, especialmente con Paulinho, pero sin fortuna en la definición.

Aunque Juárez necesitaba dos goles para sobrevivir, su ataque fue limitado y nunca logró comprometer del todo el arco escarlata. El equipo de Antonio Mohamed cumplió con el trámite y volverá a disputar otra semifinal bajo su mando.

Cruz Azul vs. Chivas: el partido que definió las llaves

El duelo entre Cruz Azul y Chivas se jugó con una tensión absoluta después del 0-0 en la ida. En un gran partido, la ‘Máquina’ ganó (3-2) al Guadalajara y se instaló en la ‘pregala’ a la gran final de la Liga MX.