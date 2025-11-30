Liga MX Cruz Azul vs. Chivas HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO cuartos de final?

Tras un empate sin goles en el duelo de ida, Cruz Azul y Chivas se enfrentan en un partido definitivo de cuartos de final. (Foto: Cuartoscuro.com / Liga MX / IA Gemini).

La serie entre Cruz Azul y Chivas llega este domingo a su punto decisivo en los cuartos de final del Apertura 2025.

El cruce que quedó completamente abierto después del empate sin goles en el duelo de ida. ‘La Máquina’ llega con la ventaja de su posición en la fase regular y Chivas está obligado a ganar.

Cuartos de final de vuelta del Apertura 2025: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO Cruz Azul vs. Chivas hoy?

El partido de vuelta es este domingo 30 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo central de México en el Estadio Olímpico Universitario.

Fecha: 30 de noviembre de 2025

30 de noviembre de 2025 Hora: 19:00

19:00 Estadio: Olímpico Universitario

Olímpico Universitario Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

¿Cómo llegan Cruz Azul y Chivas a cuartos de final de vuelta del Apertura 2025?

El equipo del entrenador argentino Nicolás Larcamón vuelve a casa con una ligera ventaja reglamentaria: un empate global le permite avanzar a semifinales por haber terminado mejor ubicado en la fase regular. Los celestes concluyeron la jornada 17 del Apertura 2025 en la tercera posición, con 35 puntos.

‘La Máquina’ apuesta por repetir la intensidad mostrada en el partido de ida, donde destacó el desempeño del guardameta suplente Andrés Gudiño. El portero tuvo intervenciones que evitaron la caída de su arco y demostró capacidad para ocupar el lugar del lesionado Kevin Mier, quien continúa en recuperación por una lesión grave en la tibia.

Larcamón confía en Ignacio Rivero, Gabriel Fernández y Ángel Sepúlveda, piezas clave en la estructura ofensiva del Cruz Azul. Su labor es determinante para generar volumen de ataque y sostener el ritmo del partido en medio campo. El reto para el conjunto capitalino está en mantener orden y aprovechar su localía en Ciudad Universitaria para controlar los momentos de mayor presión.

Chivas, dirigido por Gabriel Milito, viaja a la capital con la obligación de ganar para seguir con vida en el torneo. Su ataque está nuevamente en manos del joven Armando González, líder de goleo del campeonato, de quien se espera participación tras superar una molestia muscular sufrida en el primer partido.

Guadalajara terminó la fase regular con buenas sensaciones, fue sexto con 29 unidades.

¿Cómo van las semifinales del Apertura 2025 al momento?

La definición de semifinalistas se inclinó este sábado hacia Monterrey, Tigres y Toluca, quienes ya aseguraron su boleto. La llave entre Cruz Azul y Chivas decide al cuarto clasificado.

Monterrey eliminó al América: Rayados cayó 1-2, pero avanzó gracias a un marcador global de 3-2.

Tigres dejó fuera a Tijuana tras golear 5-0: los felinos remontaron la serie tras haber caído 3-0 en la ida.

Toluca empató sin goles con Juárez, pero se clasificó gracias al triunfo 2-1 obtenido en el primer encuentro.

El ganador del duelo entre Cruz Azul y Chivas definirá su emparejamiento de semifinales:

Si avanza Cruz Azul, enfrentará a Tigres.

Si clasifica Chivas, se medirá con Monterrey.

Con información de EFE.