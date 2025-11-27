Chivas vs. Cruz Azul en cuartos de final Liga MX EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida?

Chivas vs. Cruz Azul se enfrentan por un boleto a las semifinales de la liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX. (Foto: Shutterstock, Facebook/CruzAzul, /Chivas, ligamx)

El último encuentro de los partidos de ida de la liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX está a cargo de Chivas vs. Cruz Azul.

Los dos equipos se enfrentan por uno de los cuatro boletos disponibles para las semifinales del actual certamen del futbol mexicano.

Las Chivas de Guadalajara vienen enrachadas, pues en sus últimos 8 juegos solo conocieron la derrota en una ocasión, empataron otro contra el Club América en el Clásico Nacional y perdieron una única vez.

Cruz Azul, aunque en la misma cantidad de juegos solo perdió uno, empató en otros tres más.

Chivas del Guadalajara reciben a Cruz Azul en la ida de los cuartos de final del Apertura 2025. (Foto: Cuartoscuro.com).

¿A qué hora ver el Chivas vs. Cruz Azul de los cuartos de final de la Liga MX?

El juego de ida de los cuartos de final de Liga MX entre Chivas vs. Cruz Azul se juega desde el Estadio Akron, casa del equipo rojiblanco.

La hora del silbatazo inicial del encuentro es a las 8:07 p.m. del tiempo del centro de México.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chivas vs. Cruz Azul de la liguilla?

A diferencia de otros juegos de la ‘Fiesta Grande’, el encuentro de ‘La Máquina’ y del ‘Rebaño Sagrado’ no cuenta con distintas opciones de transmisión.

El partido en vivo de Chivas vs. Cruz Azul se transmite únicamente por Amazon Prime Video, aplicación de streaming que requiere de una suscripción con costo.

En caso de no contar con una cuenta en la app, entonces se puede seguir a través de las publicaciones en las cuentas oficiales de la Liga MX o en las actualizaciones hechas en El Financiero Deportes.

¿Cómo llegan Chivas y Cruz Azul a su partido de Cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX?

Chivas obtuvo 12 puntos de 15 disponibles en las últimas 5 jornadas del Apertura 2025 de la Liga MX y gracias a sus resultados se colocó en la sexta posición de la tabla del certamen actual.

Las estadísticas finales del ‘Rebaño Sagrado’ fueron 9 victorias, 2 empates y 6 derrotas, con un total de 29 goles a favor, 22 en contra y una diferencia positiva de 7.

Chivas de Guadalajara clasificó directo a la liguilla del futbol mexicano, evitando así el Play-In del Apertura 2025.

Armando 'Hormiga' González lidera la delantera de Chivas en el Apertura 2025. (Foto: EFE / David Martínez Pelcastre).

En el caso de ‘La Máquina’, consiguió 10 puntos de los últimos 15 disponibles del Apertura 2025 de Liga MX.

Al término del torneo, Cruz Azul se quedó en la tercera posición, solo por debajo de Tigres UANL y de ‘Los Diablos Rojos’ del Toluca.

Los ‘Celestes’ tuvieron 35 puntos gracias a 10 victorias, 5 empates y 2 derrotas, con un total de 32 goles a favor, 12 en contra y una diferencia positiva de 20.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta de Cruz Azul y Chivas en cuartos de final de la Liga MX 2025?

El partido de vuelta entre Cruz Azul y Chivas está programado para el domingo 30 de noviembre.

El juego cierra la ronda de los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX y el silbatazo inicial a las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México.