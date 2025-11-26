Monterrey vs. América HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO partido de ida en los cuartos de final de Liga MX?

Rayados y 'Águilas' chocan con todas sus figuras en un duelo de alto impacto a 180 minutos (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, EFE, Cuartoscuro, Liga MX, Rayados de Monterrey, Club América).

La Liguilla del Apertura 2025 inicia con uno de los duelos más esperados: Monterrey vs. América, un enfrentamiento de jerarquía internacional, con figuras como Sergio Ramos y Sergio Canales frente al esquema sólido de André Jardine.

Se trata de un auténtico choque de poder ofensivo, experiencia europea y una defensiva azulcrema que presume números de élite en el fútbol mexicano.

Fecha y hora: ¿Cuándo y dónde se juega Monterrey vs América?

El partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX América vs Rayados se disputará el miércoles 26 de noviembre de 2025 a las 21:05 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio BBVA, casa del Monterrey.

Partido : Monterrey vs. América

: Monterrey vs. América Fase : Cuartos de final ida, Apertura 2025

: Cuartos de final ida, Apertura 2025 Fecha : Miércoles 26 de noviembre de 2025

: Miércoles 26 de noviembre de 2025 Hora : 21:05 hrs (CDMX)

: 21:05 hrs (CDMX) Sede: Estadio BBVA en Guadalupe, Nuevo León

Transmisión: ¿Dónde VER Monterrey vs. América EN VIVO HOY?

El encuentro entre Rayados y América será transmitido en televisión por TUDN y Canal 5, además de vía streaming por ViX Premium, plataforma de streaming de suscripción.

TV abierta : Canal 5

: Canal 5 TV de paga : TUDN

: TUDN Streaming: ViX

Partido de vuelta: ¿Cuándo es el partido América vs. Monterrey en CDMX?

El duelo decisivo se jugará el sábado 29 de noviembre de 2025 a las 17:00 horas (CDMX), en el Estadio Ciudad de los Deportes. Será transmitido por TUDN y ViX Premium, en señal de televisión y streaming.

Partido : América vs. Monterrey

: América vs. Monterrey Fase : Cuartos de final vuelta, Apertura 2025

: Cuartos de final vuelta, Apertura 2025 Fecha : Sábado 29 de noviembre de 2025

: Sábado 29 de noviembre de 2025 Hora : 17:00 hrs (CDMX)

: 17:00 hrs (CDMX) Sede: Estadio Cd. de los Deportes ‘Azulcrema’ en Benito Juárez, CDMX

Rayados vs. ‘Águilas’: ¿Cómo llegan Monterrey y América a la Liguilla?

Monterrey, dirigido por el español Domenec Torrent, ha mostrado debilidades defensivas pese a contar con la experiencia de Sergio Ramos. Los regios no han ganado en sus tres últimos compromisos, pero confían en el talento ofensivo de Sergio Canales y Germán Berterame para sacar ventaja en casa, aunque sin Lucas Ocampos por repentina lesión.

América, bajo las órdenes del brasileño André Jardine, presume equilibrio y eficacia. Registró los mismos goles que Monterrey (33), pero encajó en contra 11 menos, lo que refuerza su fortaleza defensiva. Jardine asegura que no hay favoritos, aunque destaca la experiencia azulcrema en liguillas y su rendimiento como el mejor local del campeonato.

¿Cuándo se juegan los otros partidos de Cuartos de Final y dónde verlos?

A continuación, los horarios, sedes y plataformas de transmisión de las otras tres series de cuartos de final del Apertura 2025:

Toluca vs FC Juárez

Partido de ida: Miércoles 26 de noviembre, 19:00 horas, Estadio Olímpico Benito Juárez. Transmisión por Azteca Deportes.

Partido de vuelta: Sábado 29 de noviembre, 19:05 horas, Estadio Nemesio Diez. Transmisión por Azteca Deportes.

Tigres UANL vs Xolos de Tijuana

Partido de ida: Miércoles 26 de noviembre, 23:00 horas, Estadio Caliente. Transmisión por streaming.

Partido de vuelta: Sábado 29 de noviembre, 21:10 horas, Estadio Universitario. Transmisión por Azteca Deportes.

Cruz Azul vs Chivas Guadalajara